Heute im TV: Unendlich unterhaltsamer Action-Klassiker, der perfekt in die Vorweihnachtszeit passt

Ihr glaubt, Stirb langsam ist der beste Actionfilm für die mehr oder weniger besinnlichen Tage der dunklen Jahreszeit? Falsch gedacht! Heute im TV seht ihr das perfekte Beispiel dafür.

Wenn euch der Sinn so gar nicht nach Besinnlichkeit steht, sondern ihr eher auf Action aus seid, haben wir heute ein ganz besonderes Schmankerl für euch herausgesucht. Tödliche Weihnachten mit Samuel L. Jackson und Geena Davis drückt ordentlich auf die Tube und zündet nicht nur ein echtes Action-Feuerwerk, sondern ist auch ein Angriff auf eure Lachmuskeln.

Ihr könnt euch am heutigen Dienstag, den 9. Dezember 2025 ab 22:40 Uhr selbst ein Bild von den Qualitäten des Action-Blockbusters machen. Tödliche Weihnachten läuft bei Kabel eins und dauert mit Werbung bis 01:00 Uhr. Ihr könnt den Film danach noch um 02:40 Uhr in der Wiederholung sehen oder bei diesen Anbietern online streamen.

Heute im TV: Darum geht's im Action-Hit Tödliche Weihnachten

Eigentlich ist Samantha Caine eine ganz normale Mutter und Hausfrau, die ein bescheidenes, wenig aufregendes Leben lebt. Zumindest denkt sie das. Aber als sie bei einem Unfall einen Schlag auf den Kopf bekommt, beginnt sie plötzlich, sich an eine ganz andere Vergangenheit zu erinnern, in der sie eine Geheimagentin im Auftrag der Regierung war.

Mit der Zeit und mit Hilfe des Privatdetektivs Mitch Henessey (Samuel L. Jackson) gewinnt sie immer mehr Erinnerungen an ihr Profikillerin-Dasein zurück. Das ruft allerdings auch ihre früheren Kolleg:innen und feindliche Agent:innen auf den Plan, die darauf aus sind, die eigentlich Charly genannte Frau auszuschalten. Die wiedergewonnenen Fähigkeiten eignen sich allerdings ganz hervorragend dazu, sich dieser ungebetenen Avancen zu erwehren.

Tödliche Weihnachten passt mindestens so gut wie Stirb langsam in die Vorweihnachtszeit

Wenn nicht sogar noch besser: Auch wenn es hier nicht explizit um die Weihnachtszeit geht, haben wir es mit einem wirklich winterlichen Action-Klassiker zu tun. Hier werden zugefrorene Wasserflächen mit der MP bearbeitet und überall liegt Schnee. Dank des genialen Hauptdarsteller-Duos wird uns aber trotzdem warm ums Herz. Vor allem Samuel L. Jackson zieht sämtliche Register und ist einfach nur genial in dieser Rolle.

Dass es hier an allen Ecken und Enden ordentlich kracht und ein Oneliner den nächsten jagt, verdanken wir einem echten Action-Dreamteam. Es besteht aus Drehbuchautor Shane Black (Lethal Weapon) und Regisseur Renny Harlin (Stirb Langsam 2).