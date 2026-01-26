Heute im TV: Unfassbar intensiver Kriegsfilm, der mit seiner Panzer-Action erschüttert

Unser heutiger TV-Tipp zeigt den Kampf im Inneren eines Panzers mit klaustrophischer Intensität. Der Kriegsfilm erschüttert durch seine Anti-Helden, deren Performance lange nachhallt.

Es gibt viele Kriegsfilme, die unter die Haut gehen - Herz aus Stahl ist einer von ihnen. Der Film wirft das Publikum mitten hinein in die letzten, chaotischen Tage des Zweiten Weltkriegs. Statt eines Heldenepos zeigt Regisseur David Ayer die schmutzige, zermürbende Realität des Krieges. Das Ergebnis ist ein ebenso packendes wie belastendes Filmerlebnis, das kaum Distanz zu den Figuren zulässt.

RTL Zwei zeigt Herz aus Stahl am heutigen Freitag, den 30. Januar 2026 um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft am 2. Februar um 00:15 Uhr. Der Kriegsfilm streamt alternativ bei Netflix und weiteren Anbietern.

Grausamer und intensiver Kriegsfilm: Herz aus Stahl fesselt sein Publikum

In der Normandie kämpfen 1945 die Allierten um die entscheidende Schlacht des Zweiten Weltkrieges. Dabei wird die Besatzung eines amerikanischen Sherman-Panzers vom erfahrenen Sergeant Don "Wardaddy" Collier (Brad Pitt) angeführt. Gemeinsam mit seiner eingeschworenen Crew (Shia LaBeouf, Michael Peña und Jon Bernthal) kämpft er sich durch das zerstörte Deutschland.

Doch kurz vor der Kapitulation bekommt er mit Soldat Norman Ellison (Logan Lerman) einen blauäugigen Frischling an die Seite und eine letzte scheinbar unmögliche Mission: Mit seinem Panzer Fury soll er weit hinter die feindlichen Linien vorstoßen und das Nazi-Regime endgültig in die Knie zwingen.

Herz aus Stahl verzichtet auf Heldenpathos

In Herz aus Stahl wird der Panzer zum klaustrophobischen Mikrokosmos, in dem Enge, Lärm, Schmutz und permanente Lebensgefahr den Alltag der Soldaten prägen. Was in Fury so fesselt, sind aber die moralischen Grenzen, die in den Extremsituationen immer wieder verschwimmen.

Freundschaft, Gehorsam und Überlebenswille stehen im ständigen Konflikt mit dem, was vom eigenen Gewissen übrig ist. Damit verzichtet Herz aus Stahl auf den Heldenpathos und zeigt seine gebrochenen Figuren als Männer, die sich mit Zynismus und Härte versuchen zu schützen. Als Identifikationsfigur fesselt Lerman mit seiner naiven Gutgläubigkeit, der schon bald die volle Unbarmherzigkeit des Krieges zu spüren bekommt.

Hart ging es auch hinter den Kulissen zu, vor allem für Method-Actor Shia LaBoeuf, der sich während der Dreharbeiten einen Zahn zog und sich das Gesicht aufschlitzte, um sich noch stärker in seine Rolle einzufühlen. Für Unmut bei seinen Co-Stars sorgte er allerdings dadurch, dass er vier Monate lang auf eine Dusche verzichtete. Mit Clint Eastwoods Sohn geriet er in einen heftigen Streit, der fast in einer Schlägerei endete.

Trotz des Dramas hinter den Kulissen lohnt es sich, Herz aus Stahl anzusehen. Die intensiven Performances der hochkarätigen Besetzung fesseln von Anfang bis Ende. Hinzu kommen bildgewaltige Panzergefechte, die nachhallen.