Heute im TV: Unfassbare Action, die ihr so noch nie gesehen habt

Das heutige TV-Programm fährt einen Action-Blockbuster der Extraklasse auf. Erst vor wenigen Jahren kam er ins Kino und schon jetzt gehört er zu den besten Vertretern seiner Gattung.

Top Gun: Maverick war die Blockbuster-Sensation 2022. Kaum jemand hatte mit einer dermaßen starken Fortsetzung gerechnet. Jahrelang gab es Gerüchte, dass Tom Cruise nochmal als Pete "Maverick" Mitchell ins Cockpit einer F-18 steigt. Ende der 2010er Jahre wurde das Projekt konkret. Unter der Regie von Joseph Kosinski (Tron: Legacy) entstand einer der besten Action-Filme der vergangenen Dekade.

Heute Abend könnt ihr den Film im Fernsehen schauen. RTL zeigt den Kracher ab 20:15 Uhr. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:50 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 01:00 Uhr. Hier findet ihr alle Streaming-Optionen zu Top Gun: Maverick.

Ein Blockbuster-Wunder feiert seine Free-TV-Premiere: Nonstop-Action mit Tom Cruise in Top Gun: Maverick

Die Handlung von Top Gun: Maverick setzt viele Jahre nach dem ersten Teil ein. Maverick ist als Testpilot für die US Navy tätig und katapultiert sich mit waghalsigen Manövern und Höchstgeschwindigkeit in die Stratosphäre. Eines dieser Manöver bringt ihm jede Menge Ärger ein, als er die Befehle eines Vorgesetzten missachtet. Daraufhin wird Maverick als Ausbilder zu seiner alten Einheit strafversetzt: Top Gun.

Hier könnt ihr den Trailer zu Top Gun: Maverick schauen:

Top Gun: Maverick - Trailer 3 (Deutsch) HD

Maverick soll eine neue Generation an Pilot:innen für eine gefährliche Mission im Feindesland ausbilden. Wie sich herausstellt, blicken ihm im Klassenraum nicht nur unbekannte Gesichter entgegen. Unter den Auszubildenden befindet sich auch Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller), der Sohn seines Freundes und Co-Piloten Nick "Goose" Bradshaw (Anthony Edwards), der im ersten Teil ums Leben kam.

Der Konflikt liegt auf der Hand und würde in vielen anderen Filmen vermutlich zu Tode langweilen. Ja, die Geschichte von Top Gun: Maverick ist nicht die originellste. Doch das ist überhaupt nicht schlimm. Denn Kosinski inszeniert die Fortsetzung mit einer Wucht, dass man nicht anders kann, als mit dem gigantischen Action-Spektakel mitzufiebern. Sobald die Figuren im Flieger sitzen, hebt Top Gun: Maverick komplett ab.

In puncto Action setzt Top Gun: Maverick einen neuen Maßstab im Blockbuster-Kino. Eine perfekte Einheit aus digitalen und handgemachten Effekten, die sich durch starkes Schauspiel, grandiose Stuntarbeit und jede Menge großer Emotionen definiert. Selbst wenn euch der erste Top Gun nicht überzeugen konnte, solltet ihr diesem ab der ersten Sekunde mitreißenden Blockbuster-Triumph eine Chance geben.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Dezemnber 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.