Heute im TV: Vergessener Actionfilm von Meisterregisseur, in dem ein Kampfpilot die USA mit Atomraketen bedroht

Bei Nitro läuft heute Nacht der vergessene Action-Kracher eines Meisterregisseurs. Darin kämpfen zwei Jet-Piloten in unfassbaren Kampfszenen um atomare Sprengköpfe.

Wer an Action-Kracher der 90er denkt, kommt vermutlich schnell auf Filme wie Terminator 2 - Tag der Abrechnung, Speed oder Matrix. Heute läuft ein Blockbuster des Jahrzehnts im TV, den viele trotz seiner bombastischen Szenen nicht kennen. Dabei stammt Operation - Broken Arrow von Genre-Meister John Woo und enthält einige unvergleichliche Momente, wie etwa eine Kampfsequenz auf einem Zug.

Nitro strahlt den Film am 27. Februar 2026 um 00:30 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt oder euch die Uhrzeit zu spät ist, dann könnt ihr Operation - Broken Arrow auch jederzeit bei Disney+ im Abo streamen.

Heute im TV: Ein Action-Kracher, in dem ein Kampfpilot die USA mit Atom-Raketen bedroht

Broken Arrow dreht sich um den Jet-Piloten Hale (Christian Slater), der auf einer Mission von seinem Kameraden Deakins (John Travolta) hintergangen wird. Deakins stiehlt zwei Atombomben, schiebt seinem Kollegen die Schuld in die Schuhe und entkommt. Hale muss fortan nicht nur vor seinen eigenen Leuten fliehen, sondern die USA auch vor einem nuklearen Anschlag bewahren.

Schaut euch hier den deutschen Trailer zu Broken Arrow an:

Operation - Broken Arrow - Trailer (Deutsch)

Regisseur John Woo (Hard Boiled) gilt dank seiner Meilensteine des Hongkong-Kinos als einer der innovativsten Regisseure des Action-Genres. Broken Arrow mag als seine zweite US-Produktion zwar deutlich weniger revolutionär daherkommen, besticht aber dennoch durch ihren Bombast: Wie die Location-Firma Giggster berichtet, wurde die opulente Zug-Szene in der zweiten Hälfte des Films über ganze sechs Wochen gedreht. Weniger war für alle Stunts mit Helikopter-Sequenz, Schießereien und Explosionen schlicht nicht drin.

Neben Slater und Travolta sind unter anderem Kurtwood Smith (RoboCop) und Delroy Lindo (The One) vor der Kamera zu sehen. Der Film hat ohne Werbung eine Laufzeit von 108 Minuten.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im November 2023 auf Moviepilot erschienen.