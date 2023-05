Heute im TV: Vergessener Marvel-Film, der heute wieder richtig wichtig ist

Die meisten Projekte aus dem Marvel Cinematic Universe sind eng miteinander verbunden. Nur ein Film musste lange um seinen Platz in dem Mega-Franchise kämpfen.

Das Marvel Cinematic Universe ist in der vergangenen Dekade zum erfolgreichsten Franchise in Hollywood geworden. Ein entscheidender Grund dafür: Die Geschichten der einzelnen Filme und Serien bauen geschickt aufeinander auf. Alles ist verbunden. Nur ein Film wurde lange Zeit hartnäckig ignoriert: Der unglaubliche Hulk.

Der unglaubliche Hulk startete 2008 als zweiter MCU-Film in den Kinos. An den Erfolg von Iron Man konnte er jedoch nicht anschließen. Weder aus qualitativer noch aus finanzieller Perspektive überzeugte Edward Nortons Wüterich, sodass er im Zuge von Marvel's The Avengers komplett überarbeitet wurde.

Der unglaubliche Hulk feiert gerade sein großes Comeback im Marvel Cinematic Universe

Seit Mark Ruffalo den Hulk zum Leben erweckt, ist Der unglaubliche Hulk vergessen, geradezu überschrieben. Obwohl sich das MCU heute immer noch an Ereignisse aus den ersten Iron Man-Filmen erinnert, wurde Hulks Origin-Story oft übergangen. Lediglich die Figur von General Thaddeus Ross tauchte in einzelnen Filmen auf.

Hier könnt ihr den Trailer zu Der unglaubliche Hulk schauen:

Der unglaubliche Hulk - Trailer (Deutsch)

In den letzten Jahren hat Der unglaubliche Hulk dennoch ein kleines Revival innerhalb des MCUs erlebt. Durch Projekte wie Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings und She-Hulk: Die Anwältin sind mehr und mehr Elemente und Figuren aus dem ungeliebten Marvel-Film zurückkehrt. Und jetzt kommt noch mehr.

Der nächste große Schlüsselfilm in der Rehabilitierung von Der unglaubliche Hulk ist Captain America 4: New World Order, der mit zwei wichtigen Hulk-Figuren aufwartet, die wir seit 2008 nicht mehr gesehen haben: Liv Tyler als Betty Ross und Tim Blake Nelson als Samuel Sterns. Auch General Ross spielt eine wichtige Rolle.

Genaugenommen hat es Ross in Captain America 4: New World Order zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika geschafft. Bisher wurde die Rolle von William Hurt verkörpert. Da dieser im März 2022 verstorben ist, übernimmt Harrison Ford den Part und verwandelt sich im Zuge der Handlung womöglich sogar in Red Hulk.

Vielleicht kehrt eines Tages sogar Edward Norton zurück. Nach all den Multiversums-Geschichten, die zuletzt erzählt wurden, klingt die Rückkehr des ursprünglichen MCU-Hulks gar nicht mehr so abwegig.

