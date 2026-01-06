Heute im TV: Vergessener Schuh des Manitu-Nachschub, den es schon seit 9 Jahren gibt

Am Samstag läuft der Bullyparade-Film im TV. Darin gibt es auch ein Parodie-Segment im Schuh des Manitu-Style lange vor Das Kanu des Manitu zu sehen.

Letztes Jahr hat Michael "Bully" Herbig die Fortsetzung zu seiner Kult-Komödie Der Schuh des Manitu ins Kino gebracht. Das Sequel Das Kanu des Manitu war ein riesiger Erfolg und wurde in Deutschland zum erfolgreichsten Kinofilm 2025. Eine Art Antwort, wie die Fortsetzung zu Der Schuh des Manitu vor dem eigentlichen zweiten Teil aussehen könnte, lieferten Bully & Co. bereits 2017 in Bullyparade - Der Film.

Darin gibt es unter anderem ein gut 30 Minuten langes Segment im Schuh des Manitu-Stil zu sehen, das viele Fans des Hits von 2001 vielleicht noch gar nicht kennen. RTL strahlt den Bullyparade-Film am 10. Januar 2026 um 20:15 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr den Streifen alternativ im Amazon Prime-Abo streamen.

Inoffizielle Schuh des Manitu-Fortsetzung im TV: Bullyparade-Film liefert Nachschub

Gleich am Anfang startet der Bullyparade-Film mit einem Western-Teil, der wie ein inoffizielles Schuh des Manitu-Sequel daherkommt. Bully und Christian Tramitz spielen erneut ihre Paraderollen und dürfen dank abgelaufener Karl May-Rechte diesmal wirklich Winnetou und Old Shatterhand heißen.

Als gewohnt durchgeknalltes Gag-Spektakel mit viel schrägen Dialekten, Wortwitz und Situationskomik dreht sich die Handlung um Winnetou, der seinen alten Freund 15 Jahre nach einem Streit aufsucht, weil er ihn als Trauzeugen für seine geplante Hochzeit mit der Tochter von General Motors haben will.

Old Shatterhand wird aber von einem Kopfgeldjäger verfolgt, weil er angeblich den US-Präsidenten Abraham Lincoln ermordet haben soll. Während Stars wie Sky du Mont wieder mit von der Partie sind, fällt auf, dass die Figur Winnetouch aus dem Kinofilm von 2001 nicht mehr auftaucht. In Das Kanu des Manitu war der Charakter dann wieder in einer kleineren Rolle als im Vorgänger zu sehen.

