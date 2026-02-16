Heute im TV: Vergessenes Fantasy-Abenteuer, das mit seinem düsteren Bildern komplett in den Bann zieht

Vor über 20 Jahren kam ein Fantasyfilm ins Kino, der zahlreiche Märchenmotive in einer Geschichte zusammenführte. Heute ist er eher in Vergessenheit geraten. Höchste Zeit, um ihn neu zu entdecken.

Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr heute Abend im Fernsehen schauen sollt, haben wir hier einen ganz besonderen TV-Tipp für euch. Düstere Fantasy, eine Prise Horror und auch einiges an Abenteuergeist stecken in diesem Werk von Regielegende Terry Gilliam. Die Rede ist von The Brothers Grimm aus dem Jahr 2005.

Heute Abend könnt ihr den Film im TV schauen. Gezeigt wird The Brothers Grimm um 20:15 Uhr auf Tele 5. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:35 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 2:30 Uhr. Alternativ findet ihr hier alle Streaming-Optionen. So oder so lohnt sich ein Blick in das gespenstische und dennoch humorvolle Treiben.

The Brothers Grimm im TV: Die Abenteuer der Gebrüder Grimm als düsterer Fantasy-Blockbuster

Vermutlich kennt jeder die Märchensammlung der Gebrüder Grimm. Doch woher haben die beiden die Inspiration für ihre Geschichten genommen, die seit Jahrhunderten in den Bann ziehen? The Brothers Grimm findet darauf eine verspielte wie unheimliche Antwort und stellt uns die Brüder als Protagonisten als zweifelhafte Heldenfiguren vor.

Deutschland, 1811: Zur Zeit der französischen Besatzung ziehen Will (Matt Damon) und Jake Grimm (Heath Ledger) durch die Gegend und erlösen die Menschen von bösen Geistern. Dass es sich dabei nur um Taschenspielertricks und Täuschungen handelt, realisiert das einfache Volk in seinem Aberglauben nicht.

Als in dem Dorf Marbaden mehrere Mädchen verschwinden, geraten Will und Jake jedoch tatsächlich mit einer übernatürlichen Macht aneinander. Je tiefer sie sich in den Wald hineinwagen, desto lebendiger werden die Bäume. Ehe sie sich versehen, befinden sie sich inmitten des Schreckens, den sie sonst nur vorspielen.

Schauermärchen: Terry Gilliam entfesselt mit den Gebrüdern Grimm einen Fantasy-Albtraum

Wer mit dem Schaffen der Gebrüder Grimm vertraut ist, wird in dem abgründigen wie grotesken Fantasy-Horror-Abenteuer zahlreiche Elemente entdecken, die auch in ihren Märchen auftauchen. Hier haben sie einen besonders beunruhigenden Einschlag, denn Terry Gilliam ist vor allem an Albraumbildern interessiert.

Selbst der Humor, der in dem knapp zweistündigen Film immer wieder aufpoppt, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass den meisten Märchen etwas zutiefst Verstörendes zugrunde liegt. Gleichzeitig existiert da etwas Geheimnisvolles, etwas Hypnotisierendes, dem weder Will und Jake noch wir als Zuschauende uns entziehen können.

Gilliam weiß genau um die Sogkraft und Faszination von Märchen. Aus ein paar einfachen Worten und Umschreibungen entstehen Bilderwelten mit endlosen Details, die hier durch die eindrucksvolle Ausstattung und die tiefbohrende Kamera wunderbar zum Ausdruck kommen. In diesem Albtraum kann man sich wirklich verlieren.