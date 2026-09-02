Heute läuft ein Abenteuer-Geheimtipp im TV: 12-Jähriger kämpft neun Tage ums Überleben

Diese wahre Überlebensgeschichte begeisterte in den USA Generationen. 87 Jahre später wurde sie endlich verfilmt. Der Abenteuerfilm für Groß und Klein läuft heute im TV.

Actionstar Sylvester Stallone produzierte mit Verloren in der Wildnis eine unglaubliche, wahre Überlebensgeschichte. Regisseur Andrew Kightlinger inszenierte den 2024 erschienenen Film, in dem ein Junge ganz allein in der Wildnis ums Überleben kämpft.

One zeigt den Abenteuerfilm am heutigen Samstag, den 9. September 2026, von 23:10 Uhr bis 00:40 Uhr. Alternativ findet ihr Verloren in der Wildnis auch im Stream und bis zum 5. Oktober 2026 in der ARD-Mediathek .

Verloren in der Wildnis zeigt die wahre Geschichte eines jungen Überlebenskünstlers

Im Jahre 1939 befindet sich der 12-jährige Donn Fendler (Luke David Blumm) auf einer Wanderung im Mount Katahdin-Gebiet in Maine. Doch als ein Sturm aufzieht, wird Donn von seinem Vater und Bruder getrennt. Ohne Ausrüstung beginnt für ihn ein Überlebenskampf in der rauen Wildnis.

Die Chancen, den Jungen lebend zu finden, schwinden mit jedem Tag, aber seine Eltern geben ihn nicht auf. Eine der bis dato größten Suchaktionen in der Geschichte der USA beginnt, doch das Waldgebiet ist riesig und die Zeit drängt.

Der Familienfilm über Mut und Entschlossenheit erhielt auf Rotten Tomatoes gemischte Kritiken und einen Score von 52 Prozent. Beim Publikum kam Verloren in der Wildnis deutlich besser an. Sie vergaben 82 Prozent.

Joe Leydon schreibt in seiner Filmkritik auf Variety :

Trotz seiner Vorhersehbarkeit und einiger Passagen mit zähem Erzähltempo bleibt das Drama von Regisseur Andrew Boodhoo Kightlinger durchweg fesselnd.

Die wahre Geschichte des 12-jährigen Überlebenden

Die wahren Ereignisse fanden ebenfalls 1939 in Maine statt. Laut On Scouting schrieb der reale Donn Fendler seine Erlebnisse nur wenige Monate später nieder. Zusammen mit Autor Joseph B. Egan veröffentlichte er das Buch Lost on a Mountain in Maine: A Gripping True Survival Story of Courage and Endurance.

Achtung, Spoiler! Nachdem Donn dehydriert, mit zahlreichen Insektenstichen und knapp 7 Kilo leichter in einem verlassenen Jagdcamp gefunden wurde, berichtete das Life-Magazin mit einer Titelstory darüber. Donn wurde im ganzen Land bekannt und seine Rettung gefeiert. Im selben Jahr wurde der mutige Junge sogar von US-Präsident Franklin D. Roosevelt ins Weiße Haus eingeladen. Spoiler Ende.

In den USA ist das Buch bis heute bekannt und wird seit Generationen gelesen. Auch Produzent Ryan Cook war als Kind gefesselt und versuchte bereits als Filmstudent, gemeinsam mit Derek Desmond die Filmrechte zu bekommen. Sie lernten auch Donn Fendler kennen und wurden über die Jahre enge Freunde, doch es sollte 14 Jahre dauern, bis die komplizierten Rechteverhältnisse geklärt waren.

Auch interessant:

Dick Boyce, Senior Vice President von Pepsi-Cola hatte ebenfalls fast 20 Jahre lang versucht, die Filmrechte zu ergattern. Auch ihn hatte das Buch bereits als Kind gepackt. Er stieg in das Projekt ein und holte Sylvester Stallone an Bord, der über den Film sagte:

Ich mache schon seit Langem Filme darüber, was ein Mensch aushalten kann, aber noch nie habe ich einen darüber gemacht, was für eine unglaubliche Widerstandskraft in einem Kind stecken kann.