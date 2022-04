Heute im TV: Von dieser großartigen Fantasy-Reihe haben wir nie das Ende gesehen

Einen tollen Fantasy-Kracher mit abgefahrener Mythologie gibts heute im TV. Leider war in der Reihe nach dem zweiten Film schon Schluss.

Das frühe Jahrtausend war voller Harry-Potter-Klone. Eine der besten Kino-Nachahmungen der Fantasy-Reihe war Percy Jackson - Diebe im Olymp und sein einziges Sequel. Selten wurde die griechische Götterwelt mit so viel Witz zum Leben erweckt. Der Film läuft heute im TV.

Im TV: Percy Jackson ist ein Fantasy-Highlight, das zu schnell endete

Die größte Stärke des Films liegt in der Geschichte: Teenager Percy (Logan Lerman) findet heraus, dass er der Sohn des griechischen Meeresgottes Poseidon (Kevin McKidd) ist. Nun weiß er, warum er 10 Minuten ohne Luft tauchen und besser Altgriechisch als Englisch lesen kann. Keine Sekunde zu früh: Er wird von Göttervater Zeus (Sean Bean) beschuldigt, seinen Blitz gestohlen zu haben.

Schaut euch den Trailer zu Percy Jackson: Diebe im Olymp an

Percy Jackson Diebe im Olymp - Trailer 2 (Deutsch)

Den Kontrast zwischen Smartphone-Gegenwart und Olymp-Vergangenheit bereitet Regisseur Chris Columbus wunderbar auf. Und während Percy den Krieg zwischen Göttern und Halbgöttern abwenden will, kreuzen viele bekannte Gesichter seinen Weg. Bond-Darsteller Pierce Brosnan als Zentaur oder Uma Thurman als Medusa sind einfach nur pures Gold.

Sicher, Percy Jackson 1 und sein Sequel Percy Jackson 2: Im Bann des Zyklopen haben nicht die lebendige Welt und Detailverliebtheit der Hogwarts-Saga. Aber die Hingabe an Rick Riordans Buchvorlage ist spürbar und mit viel Herz umgesetzt. Nach zwei lauwarmen Kinostarts (via Box Office Mojo /Box Office Mojo ) warten wir auf Teil 3 leider vergebens.

Wann läuft der Fantasy-Kracher Percy Jackson: Diebe im Olymp im TV?

Percy Jackson: Diebe im Olymp kommt heute um 22.05 Uhr auf RTL. Wer schon etwas Anderes vor hat, kann den Film in der Nacht um 2.10 Uhr nachholen. Oder abwarten. Zumindest eine Percy Jackson and the Olympians-Serie soll uns bald beglücken.

Was haltet ihr von der Percy Jackson-Reihe?