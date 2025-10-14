Heute im TV: Will Smith-Tiefpunkt, der als "grauenhaftester Film aller Zeiten" verrissen wurde

Am Samstag läuft ein Will Smith-Drama im TV, das in Kritiken damals teilweise zerfetzt wurde. Ein Kino-Hit wurde der emotionale Streifen trotzdem.

In den frühen 2000er-Jahren war Will Smith einer der größten Hit-Garanten Hollywoods. Gegen Ende des Jahrzehnts liefen seine Filme aber langsam nicht mehr so verlässlich und kamen vor allem bei der Kritik deutlich schlechter an.

Ein gutes Beispiel dafür ist Sieben Leben von 2008, der gerade mal 26 Prozent auf Rotten Tomatoes hat. Ein kommerzieller Film wurde das extrem emotionale Drama trotzdem noch. Sieben Lieben läuft am 18. Oktober 2025 um 20:15 Uhr auf ZDFneo. Alternativ könnt ihr das Drama bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flat ist es aktuell nirgends verfügbar.

Will Smith-Drama im TV: Darum geht es in Sieben Leben

In der Handlung des Films wird Smiths Hauptfigur Ben von Schuldgefühlen geplagt, nachdem er einen Autounfall mit sieben Toten verursacht hat. Daher will er sieben Menschen auswählen, denen er lebensnotwendige Organe seines Körpers spendet. Sein Plan wird nicht nur sein eigenes, sondern auch das Leben der Auserwählten nachhaltig verändern.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Sieben Leben:

Sieben Leben - Trailer (Deutsch)

Sieben Leben wurde teilweise in Kritiken vernichtet und trotzdem ein Hit

Die Kritiken zu dem Drama fielen damals teilweise unglaublich negativ aus. A.O. Scott von der New York Times schrieb über Sieben Leben zum Beispiel: "der unfassbarste, augenzerreißendste, [...] wahnwitzig grauenhafteste Film, der je gedreht wurde."

Mit einem Budget von 55 Millionen Dollar spielte das Will Smith-Drama laut Box Office Mojo an den weltweiten Kinokassen trotzdem über 169 Millionen Dollar ein. Die schlechten Kritiken konnten also noch nicht verhindern, dass aus Sieben Leben ein Hit wird.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im September 2023 auf Moviepilot erschienen.