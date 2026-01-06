Heute im TV: Zwei legendäre Abenteuer, die immer wieder spannend neu aufgelegt werden

Es gibt Geschichten, die so gut sind, dass sie die Jahrhunderte überdauern und immer wieder neu erzählt werden können. Zwei davon laufen heute im TV.

Ein waschechter Mythos und eine nur halb so alte Legende (die aber immer noch 600 Jahre auf dem Buckel hat) kommen heute im TV. Allerdings in ein neues, sehr actionreiches Gewand gekleidet. Vorhang auf für die beiden Abenteuerfilme Robin Hood und King Arthur.

Den Anfang macht Robin Hood aus dem Jahr 2018, den ihr euch am heutigen Mittwoch, den 7. Januar ab 20:15 Uhr auf ProSieben ansehen könnt. Direkt im Anschluss läuft ab 22:30 Uhr King Arthur von 2004. Beide Streifen werden ab 1:05 beziehungsweise 3:05 Uhr wiederholt, ihr könnt sie aber auch online streamen. Beispielsweise bei Netflix oder Prime sowie über Disney+.

Heute im TV: Darum geht's in Robin Hood mit Ben Mendelsohn & Jamie Foxx

Die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich schon in ihren Grundzügen, aber noch nicht in dieser Form: In dieser Variante kehrt Robin (Taron Egerton) als Soldat von den Kreuzzügen zurück und führt zum Schein erst einmal weiter sein Leben als Adliger im Sherwood Forest. Insgeheim geht er aber gegen die um sich greifende Korruption und den fiesen Sheriff von Nottingham (Ben Mendelsohn) vor. Er stiehlt von den Reichen, gibt es den Armen und bekommt Unterstützung von Little John (Jamie Foxx). Selbstverständlich lernt er auch eine Maid Marian (Eve Hewson) kennen.

Das passiert in der Action-Neuauflage King Arthur (nein, nicht der von Guy Ritchie)

Der Actionfilm King Arthur von Antoine Fuqua – nicht zu verwechseln mit King Arthur: Legend of the Sword – nimmt sich richtig viele Freiheiten und pfeift auf historische Korrektheit. Clive Owen spielt Artus als römischen Soldaten und ist als solcher am Hadrianswall stationiert. Dort kämpft er mit Lancelot (Ioan Gruffudd) und Galahad (Hugh Dancy) gewissermaßen gleichzeitig zwischen die Kelten und die Sachsen. Letztlich will er ganz Großbritannien retten.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Arthur-Spektakel anschauen:

King Arthur - Trailer (Deutsch)

Das Spannende an den beiden Filmen ist vor allem, wie anders sie ihre Vorlagen interpretieren. Die oft eher ruhig erzählten Mythen werden hier als pompöse Action-Abenteuer inszeniert. Gleichzeitig wirkt auch überraschend, wie viele extrem bekannte Schauspieler:innen insbesondere in King Arthur mitwirken. Neben Keira Knightley oder Stellan Skarsgård bekommen wir es sogar mit Til Schweiger zu tun.

Wenn ihr also ein oder zwei Augen zudrücken könnt, wenn es um die Ernsthaftigkeit und Akkuratesse geht, und gleichzeitig Lust auf alte Geschichten in neuen Gewändern habt, dürftet ihr von diesen beiden Action-Abenteuern bestens unterhalten werden.