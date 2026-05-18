Heute ist er weltweit berühmt! Vor 74 Jahren machte er seine ersten Schritte im Kino: Erkennt ihr ihn?

Ein Kultfilmstar, der vor allem für seine langjährige Zusammenarbeit mit seinem gegensätzlichen Schauspielkollegen bekannt ist, hatte seine erste Filmrolle 1952. Erkennt ihr ihn auch mit 12 Jahren?

Ihr alle kennt ihn aus zahlreichen Western- und Actionkomödien. Seine erste Filmrolle hatte er allerdings schon mit 12 Jahren in Das große Ferienabenteuer von 1951. Erkennt ihr am Schwarzweißbild, wen wir meinen?

Die Rede ist natürlich von Mario Girotti, der im italienischen Filmabenteuer von Dino Risi als Gianni zu sehen ist. Kennt ihr nicht? Doch, garantiert. Denn es ist der bürgerliche Originalname des Schauspielers, der später als Terence Hill weltberühmt wurde.

Habt ihr Terence Hill erkannt?

In Das große Ferienabenteuer spielte Girotti einen von fünf Jungen, die eine Nachricht von einem Mann finden, der beteuert, unschuldig hinter Gittern zu sitzen. Daraufhin machen sich die Buben daran, dem Insassen beim Ausbruch zu helfen. Einige Jahre später waren er und Bud Spencer erstmals im selben Sandalenfilm namens Hannibal zu sehen, allerdings ohne zu interagieren. Es sollte noch bis Gott vergibt - Django nie dauern, bis sie gemeinsam vor der Kamera standen und spätestens nach Vier für ein Ave Maria waren sie Italowestern-Legenden.





Bud Spencer & Terence Hill: Das ultimative Spaghetti-Western-Duo

Insgesamt spielten Bud Spencer und Terence Hill in 18 gemeinsamen Filmen wie Die rechte und die linke Hand des Teufels, Zwei wie Pech und Schwefel oder Die Miami Cops mit. Darüber hinaus hatte Hill auch erfolgreiche Solofilme wie Mein Name ist Nobody.

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Neben ihrem Erfolg im eigenen Heimatland war und ist das humorvolle Action-Duo aus Italien vor allem in Deutschland populär, wo ihre Filme auch sehr oft im TV wiederholt wurden und bis heute Fans aus mehreren Generationen haben. Und während Bud Spencer leider schon 2016 im Alter von 86 Jahren verstarb, ist Terence Hill mit 87 Jahren noch am Leben.

Zuletzt war er im Filmdrama Mein Name ist Somebody - Zwei Fäuste kehren zurück (2018) und der Serie Don Matteo zu sehen, in der Hill 260 Folgen lang einen Kriminalfälle aufklärenden Pfarrer spielte.

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