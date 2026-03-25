Heute ist sie Hollywood-Star: Mit diesem Film startete die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller 2006 ihre Filmkarriere

Sandra Hüller ist seit einigen Jahren einem weltweiten Filmpublikum bekannt und gerade im Millionenerfolg Der Astronaut im Kino zu sehen. Ihr Durchbruch kam vor genau zwanzig Jahren.

Sandra Hüller (Zone of Interest, Der Astronaut – Project Hail Mary) steht seit 1999 vor der Kamera und hat seitdem zahlreiche Preise abgeräumt. Ihr Durchbruch erfolgte 2006 in einem Drama, das sich mit Exorzismus auseinandersetzt.

Schauspielerin Sandra Hüller wurde durch ihre Performance in Requiem bekannt

Erst kürzlich verwies MDR Kultur auf den Durchbruch von Schauspielerin Sandra Hüller: Dieser begann im Jahr 2006, als sie die Hauptrolle in dem Drama Requiem von Hans-Christian Schmid (23 – Nichts ist so wie es scheint, Crazy) übernahm. Der Film basiert auf einem realen Fall, bei dem ein Exorzismus tödliche Folgen hatte.

Sandra Hüller spielt die Hauptrolle der aus einem religiösen Elternhaus stammenden Michaela Klingler. Michaela leidet an epileptischen Anfällen, was sie aber zu verbergen versucht. Während dieser Anfälle hört sie Stimmen und hat das Gefühl, ihren Rosenkranz nicht berühren zu können.

Aus diesem Grund fürchtet Michaela, vom Teufel besessen zu sein. Sie stimmt einem Exorzismus zu, an dessen Folgen sie nach mehrfachen Sitzungen schließlich durch Entkräftung verstirbt.

Mit Requiem zeigte Sandra Hüller von Beginn an ihr beeindruckendes Talent

Requiem erhielt diverse Auszeichnungen, unter anderem den Deutschen Filmpreis in der Kategorie Bester Spielfilm. In ihrer Rolle als Michaela stellte Sandra Hüller nicht nur die physischen Aspekte ihrer Figur, wie wiederkehrende Krampfanfälle, sondern auch deren psychologische Entwicklung auf beeindruckende Weise dar.

Diese schauspielerische Leistung brachte ihr einige Auszeichnungen ein, wie den Deutschen Filmpreis, den Silbernen Bären sowie den Bayerischen Filmpreis, jeweils als Beste Schauspielerin. Auch das Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya 2006 zeichnete sie aus.

Inzwischen kann die Darstellerin auf eine vielseitige Laufbahn zurückschauen, die auch international für Aufmerksamkeit sorgt. Nennenswert sind hierbei beispielsweise der Oscar-nominierte Film Toni Erdmann und auch Anatomie eines Falls, für den Hüller hinsichtlich eines Oscars in Erwägung gezogen wurde.

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Zuletzt war die Schauspielerin an der Seite von Ryan Gosling (La La Land, Barbie) in dem Science-Fiction-Film Der Astronaut – Project Hail Mary in der Rolle einer ESA-Mitarbeiterin zu sehen. Weitere Projekte werden sicher folgen.