Heute ist Star Wars Day und er wird dieses Jahr in Deutschland gefeiert: Sogar Baby Yoda kommt nach Berlin

Zum Star Wars Day erwartet Fans der Sernensaga ein Staffelfinale bei Disney+ und ein Vorgeschmack auf den nächsten großen Film der Saga. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Der 4. Mai ist für Star Wars-Fans ein Feiertag. Grund dafür ist vor allem die phonetische Überschneidung des legendären Zitats "Möge die Macht mit dir sein", das im Original "May the Force be with you" heißt. Wenn wir das mit der englischen Aussprache des Datums kombinieren, kommen wir bei "May the 4th be with you" heraus.

Auch darüber hinaus ist der Monat fest mit Star Wars verbunden. George Lucas brachte schon 1977 den ersten Eintrag der Saga im Mai auf die große Leinwand und veränderte die Popkultur für immer. Auch dieses Jahr wird der Star Wars Day ordentlich gefeiert, angefangen mit dem Staffelfinale der Darth Maul-Serie.

Star Wars Day bei Disney+: Maul – Shadow Lord

Maul – Shadow Lord ging Anfang April bei Disney+ an den Start und erzählt die Geschichte des Bösewichts weiter, der ursprünglich in Episode I von Obi-Wan Kenobi gezweiteilt wurde. In den Animationsserien ist Maul zu neuem Leben erwacht: Ausgestattet mit Roboterbeinen hat sich der Ex-Sith in einen Gangsterboss verwandelt.

Genau hier setzt Maul – Shadow Lord ein und entführt uns in die Zeit zwischen der Prequel- und der Original-Trilogie. Acht Folgen wurden in den vergangenen Wochen veröffentlicht. Ab heute könnt ihr euch Kapitel 9 und 10 anschauen. Und die beste Nachricht ist: Maul – Shadow Lord geht offiziell mit Staffel 2 weiter.

Star Wars Day im Kino: The Mandalorian and Grogu

Das nächste Highlight am Star Wars Day findet sogar direkt hier in Deutschland statt. Bereits gestern landeten Din Djarin und sein Schützling Grogu in Berlin und posierten vor dem Brandenburger Tor. Heute, am 4. Mai, findet in der Hauptstadt ein großes Fanevent zum baldigen Kinostart von The Mandalorian and Grogu statt.

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Erwartet werden neben Baby Yoda die zwei größten Stars des Films: Pedro Pascal und Sigourney Weaver geben sich auf dem roten Teppich am Uber Platz die Ehre. Begleitet werden sie von Regisseur Jon Favreau, der auch die zugrunde liegende Star Wars-Serie als Showrunner und Schöpfer bei Disney+ an den Start gebracht hat.

Die wichtigsten Infos zum Star Wars-Fanevent in Berlin:

Ort: Uber Platz 1, 10243 Berlin-Friedrichshain.

Uber Platz 1, 10243 Berlin-Friedrichshain. Einlass: ab 16:00 Uhr

ab 16:00 Uhr Einlassstopp: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Red Carpet Show: 18:30 Uhr bis 20:45 Uhr

18:30 Uhr bis 20:45 Uhr Alle weiteren Infos findet ihr auf der Veranstaltungsseite

Bis The Mandalorian and Grogu ins Kino kommt, dauert es nicht mehr lange. Ab dem 20. Mai 2026 erleben die beiden ihr erstes großes Leinwandabenteuer. Es ist der erste Star Wars-Film seit sieben (!) Jahren – und der nächste befindet sich schon in Arbeit: Star Wars: Starfighter mit Ryan Gosling erobert im Mai 2027 die Lichtspielhäuser.

2027 wird generell ein besonderes Jahr für das Franchise, denn Lucasfilm feiert den 50. Geburtstag des Originals im großen Stil. Geplant ist nicht nur eine Wiederaufführung von Krieg der Sterne. Auch eine weitere Ausgabe der Star Wars Celebration findet nächstes Jahr statt – konkret vom 1. bis zum 4. April 2024 in Los Angeles.

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Star Wars Day im TV: Die Rückkehr Skywalkers

Zum Abschluss könnt ihr den Star Wars Day heute Abend gemütlich mit einer Free-TV-Ausstrahlung von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers ausklingen lassen. Kabel Eins zeigt den Film zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 23:10 Uhr – und die Wiederholung folgt am Dienstag um 22:55 Uhr.

Alternativ findet ihr alle Star Wars-Film und -Serien bei Disney+ im Streaming-Abo.