Heute kehrt das deutsche Breaking Bad bei Netflix zurück: Fans mussten 2 Jahre auf die neuen Folgen warten

Nach zwei Jahren Wartepause geht endlich eine der beliebtesten deutschen Netflix-Serien weiter. Erzählt wird die Geschichte eines Anwalts, der zum kriminellen Mastermind wird.

Ein Normalo steigt in der Unterwelt auf: Spätestens seit dem Megaerfolg von Breaking Bad ist diese Formel überaus beliebt in der Serienwelt. Mit Achtsam Morden hat sich Netflix vor zwei Jahren ein hiesiges Äquivalent geschaffen. Anstelle eines Chemielehrers haben wir es hier mit einem Rechtsanwalt zu tun, der aus der Not heraus zu einem kriminellen Mastermind aufsteigt – und zwar in Form von Tom Schilling.

Das deutsche Breaking Bad: Achtsam Morden geht mit Staffel 2 bei Netflix im Streaming-Abo weiter

Vergesst Walter White, hier kommt Björn Diemel, der als Strafverteidiger bei einer Kanzlei arbeitet, in der er nicht ernst genommen wird. Obwohl er versucht, alles richtig zu machen, läuft in seinem Leben nichts so, wie er es gerne hätte – und das nicht nur beruflich. Auch in den eigenen vier Wänden hängt der Haussegen schief.

Ehefrau Katharina fühlt sich vernachlässigt, genauso wie Tochter Emily. Björn vergräbt seinen Kopf in der Arbeit, wobei er genau genommen etwas ganz anderes vergräbt: den Leichnam von Mafiaboss Dragan Sergowicz. Aus der Not heraus wurde Björn zum Mörder. Jetzt erlebt er seine ganz eigene unerwartete Crime-Geschichte.

Durch eine flüchtige Ausrede wird er zur Schlüsselfigur in Mafiakreisen. Und es gibt kein Zurück: Björn baut auf einem Gerüst aus Lügen auf, das jeden Augenblick einstürzen könnte. Ausgerechnet ein Achtsamkeitsseminar bietet ihm die größte Hilfestellung. Björn geht einfach einen Schritt nach dem anderen. Einatmen. Ausatmen.

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Jetzt bei Netflix: In Achtsam Morden Staffel 2 wird es richtig brenzlig für Björn Diemel

Schon die fünf Romane von Karten Dusse, die zwischen 2019 und 2024 erschienen sind, waren ein großer Erfolg. Bei Netflix verwandelte sich Achtsam Morden dann in einen Streaming-Überflieger, der mit acht Folgen begeisterte und wochenlang in den Charts vertreten war – und das nicht nur in Deutschland.

Die 1. Staffel von Achtsam Morden brach in insgesamt 66 Ländern in der wöchentlich aktualisierten Top 10 der beliebtesten Serien durch. Jetzt gibt es endlich Nachschlag. Ab sofort könnt ihr die 2. Staffel von Achtsam Morden im Abo streamen. Euch erwarten weitere acht Kapitel mit einer Lauflänge zwischen 30 und 37 Minuten.

Damit bleibt die Crime-Dramedy ihrem kurzweiligen Rhythmus treu und schleust euch ohne Langeweile durch Björns turbulentes Leben. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätte er seine ungewöhnliche Situation in den Griff bekommen. Es dauert aber nicht lange, bis sich in ihm eine Unruhe ausbreitet und der Kontrollverlust an die Tür klopft.

Zum Weiterlesen: Unser Interview mit Tom Schilling zu Achtsam Morden

Neben Hauptdarsteller Tom Schilling kehren in der 2. Staffel viele vertraute Gesichter zurück, allen voran Murathan Muslu als Mitwisser Sascha und Peter Jordan als Björns Achtsamkeits-Coach Joschka Breitner. Dazu gesellen sich Britta Hammelstein und Emily Cox sowie die beiden Neuzugänge Friederike Kempter und Bastian Reiber.