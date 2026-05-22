Heute kehrt eine der besten Sci-Fi-Serien aller Zeiten mit neuen Folgen zurück

Eine der beliebtesten Sci-Fi-Serien überhaupt trumpft ab sofort mit ihrer 9. Staffel im Streaming-Abo auf. Euch erwarten wieder jede Menge abgedrehter Abenteuer.

Dreizehn Jahre ist es bereits her, seit Rick and Morty mit der 1. Staffel an den Start und als eine der besten Sci-Fi-Serien aller Zeiten in die Geschichte eingegangen ist. Nicht umsonst rühmt sich die Serie etwa bei der Moviepilot-Community mit einer Wertung von 8,6 von 10 Punkten bei über 5.000 Stimmen.

Jetzt steht die Comedy mit der 9. Staffel in den Startlöchern, die ab sofort mit ihrer 1. Folge bei HBO Max im Streaming-Abo zu sehen ist.

Rick and Mory kehrt zurück: Neue Sci-Fi-Absurditäten in Staffel 9

Rick and Morty dreht sich um den genialen Wissenschaftler Rick Sanchez, der gemeinsam mit seinem Enkel Morty jede Menge absurde Abenteuer im gesamten Universum erlebt – von Parallelwelten bis anderen Dimensionen bleibt kein erdenklicher Ort von den beiden unentdeckt. In Staffel 9 erwartet die beiden unter anderem ein Kampf mit einigen Sofakissen, wie schon der erste Trailer zur neuen Season zeigte. Eines ist sicher: Wir dürfen uns wieder darauf einstellen, dass unsere Lachmuskeln umfangreich strapaziert werden.

Im englischen Original ist Ian Cardoni als Rick zu hören, während Morty von Harry Belden vertont wird. Bis Staffel 7 wurden beide Figuren von Serienschöpfer Justin Roiland gesprochen. Nachdem dieser 2020 wegen häuslicher Gewalt angeklagt wurde, gingen er und die Serie getrennte Wege. Weiterhin gehören unter anderem Sarah Chalke (Scubs), Chris Parnell (21 Jump Street) und Spencer Grammer (Greek and Bone) zum Stimmencast.

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Rick and Morty bei HBO Max: Alle Folgen von Staffel 9 in der Übersicht

Die 9. Staffel von Rick and Morty umfasst zehn Folgen, die im Wochentakt bei HBO Max erscheinen. Ab dem heutigen 25. Mai ist die 1. Folge der neuen Season zu sehen, die weiteren neun Folgen stehen immer montags im Wochentakt bei dem Streamer zur Verfügung. Somit ergibt sich folgendes Veröffentlichungsschema:

Folge 1: 25. Mai

Folge 2: 1. Juni

Folge 3: 8. Juni

Folge 4: 15. Juni

Folge 5: 22. Juni

Folge 6: 29. Juni

Folge 7: 6. Juli

Folge 8: 13. Juli

Folge 9: 20. Juli

Folge 10: 27. Juli

Danach dürft ihr noch mit vielen weiteren Abenteuern des Chaos-Duos rechnen. Denn Rick and Morty wurde. Somit sind noch mindestens drei nachfolgende Seasons in trockenen Tüchern.