Heute kehrt eine der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten zurück: 1,7 Milliarden Stunden (!) wurde Staffel 1 geschaut

Zweieinhalb Jahre haben Netflix-Abonnent:innen gewartet, jetzt ist es endlich so weit: Eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten kehrt heute endlich mit Staffel 2 zurück.

Morbide Teenager gehören zu den größten Trendsettern der Welt. Das gilt jedenfalls mit Blick auf den Netflix-Megahit Wednesday, der 2022 Millionen von Fans begeisterte – nicht zuletzt dank Jenna Ortega in ihrer Hauptrolle als finsterer Neuzugang der Nevermore Academy. Laut Netflix selbst ist Wednesday die erfolgreichste englischsprachige Serie des Streamers. Und ab heute, 9 Uhr, ist endlich Staffel 2 verfügbar.

Netflix-Rückkehr: Wie geht es in Wednesday Staffel 2 weiter?

In Staffel 1 hat Wednesday (Ortega) die Nevermore Academy mitsamt ihrer Mitbewohnerin Enid (Emma Myers) vor einer finsteren Verschwörung bewahrt. Deswegen gehört sie an der Schule jetzt zur Prominenz und trifft am ersten Tag ihres zweiten Semesters sogleich auf ihren Fan-Club.

Viel Zeit für ihre typische Herablassung bleibt der Teenagerin allerdings nicht, denn ein Traum sagt ihr Enids Tod voraus. Sie macht sich sofort daran, die Katastrophe zu verhindern – und erhält dabei Hilfe von ihrer Mutter Morticia (Catherine Zeta-Jones).

Dass es eine zweite Staffel von Wednesday geben würde, war 2022 verhältnismäßig schnell klar – 252 Millionen Views und über 1,7 Milliarden geschaute Stunden platzieren Staffel 1 mittlerweile als zweiterfolgreichste Netflix-Serienstaffel überhaupt. Nur die erste Staffel von Squid Game ist noch erfolgreicher.

In Wednesday Staffel 2 kehren beinahe alle bekannten Figuren des Vorgängers zurück. Darüber hinaus gibt es diverse Stars in neuen Rollen zu sehen – etwa Steve Buscemi (The Big Lebowski) als neuer Schulleiter Barry Dort und Lady Gaga als Lehrerin Rosaline Rotwoot.

Wednesday Staffel 2 ist seit dem 6. August 2025, 9 Uhr, auf Netflix verfügbar und umfasst zunächst vier Folgen. Die zweite Hälfte folgt am 3. September.

