Heute kehrt eine der teuersten Serien der Geschichte zurück: Staffel 1 kostet 300 Millionen Dollar für nur 6 Episoden

Vor drei Jahren veröffentlichte Amazon Prime eine Agenten-Thriller-Serie, die unglaublich viel Geld verschlungen hat und zum James Bond-Ersatz werden sollte. Heute startet Staffel 2.

Mit Game of Thrones-Star Richard Madden in der Hauptrolle und den Avengers-Regisseuren Joe und Anthony Russo an Bord sollte Citadel 2023 als gewaltiger Serien-Blockbuster von Amazon Prime einschlagen. In Wirklichkeit war die Serie so extrem teuer, dass sich die Kosten zusammen mit einem geplanten Universum aus mehreren Spin-offs wohl nicht gerechnet haben.

Nach der Absetzung der beiden Ableger geht die Hauptserie jetzt bei Prime weiter. Citadel Staffel 2 startet heute bei dem Streaming-Dienst.

Teurer Amazon-Agenten-Thriller kehrt zurück: Darum geht es in Citadel Staffel 2

Die neuen Episoden bringen die Top-Spione sowie Ex-Geliebten Mason Kane (Richard Madden) und Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) zurück. Gemeinsam mit ihrem Mentor Bernard Orlick (Stanley Tucci) müssen sie ein weiteres Mal unwissende Opfer aufhalten, zu Attentätern zu werden. Dafür rekrutieren sie ein größeres Team, das eine globale Operation startet. Hinter allem steckt mal wieder eine gefährliche Verschwörung, die die Welt ins Ungleichgewicht stürzen soll.



Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Citadel Staffel 2 schauen:

Citadel - S02 Trailer (Deutsch) HD

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Obwohl die erste Staffel Citadel nur sechs Folgen umfasste, kam die Serie nach aufwendigen Nachdrehs direkt auf ein gewaltiges Budget von 300 Millionen Dollar. Damit gilt sie nach Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht als zweitteuerste Serie aller Zeiten. Ob Amazon die teure Produktion weiterführt, wird der Erfolg von Season 2 entscheiden. Gut möglich, dass die aktuelle Staffel das Serienfinale markieren wird.

Alle sieben neuen Folgen von Citadel Staffel 2 sind ab dem 6. Mai 2026 im Streaming-Abo von Amazon Prime Video verfügbar.

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.

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