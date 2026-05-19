Heute kommen gleich 2 Free-TV-Premieren im TV: Blockbuster-Action und ein Fantasy-Milliardenfilm

Heute laufen zwei richtig große Blockbuster zum ersten Mal im Free-TV. Aber das ist fast schon zu viel des Guten, ihr könnt nämlich nur einen davon schauen.

Wenn ihr heute einen gemütlichen TV-Abend verbringen wolltet, steht ihr vor einer wirklich schwierigen Entscheidung. Es gibt nämlich gleich zwei Free-TV-Premieren, die um eure Gunst buhlen. The Fall Guy und Alles steht Kopf 2 laufen sogar gleichzeitig und könnten unterschiedlicher kaum sein. Der eine Film ist eine Action-Liebeserklärung an Stuntmen und der andere ein überragend erfolgreicher Fantasy-Animationsfilm.

The Fall Guy kommt am heutigen Sonntag, den 24. Mai um 20:15 Uhr bei ProSieben und Alles steht Kopf 2 um 20:15 Uhr bei Sat.1. Ihr habt also die Qual der Wahl, welchen der beiden Filme ihr euch zu Gemüte führen wollt. Online streamen könnt ihr sie aber natürlich auch, zum Beispiel bei diesen Anbietern.

Heute erstmals im TV: Darum geht's in The Fall Guy

Der abgehalfterte Stuntman Colt Seavers (Ryan Gosling) soll trotz diverser Probleme noch einmal zeigen, was in ihm steckt. Allerdings in einem Film, der von seiner Ex-Partnerin Jody Moreno (Emily Blunt) gedreht wird und ihr Regie-Debüt werden soll. Das birgt natürlich jede Menge Konfliktpotenzial.

So richtig problematisch wird das Unterfangen aber erst dadurch, dass der eigentliche Star des Films (Aaron Taylor-Johnson als Tom Ryder) plötzlich spurlos verschwunden ist. Colt Seavers begibt sich auf die waghalsige Suche nach dem Schauspieler, die massenhaft Kapriolen schlägt.

Was dabei herauskommt, ist nicht nur eine wirklich herzerwärmende Rom-Com, sondern auch ein Action-Feuerwerk sondergleichen. Hier kommen vor allem Fans von waghalsigen Stunts auf ihre Kosten und The Fall Guy ist nicht weniger als eine Liebeserklärung an den Film und die gesamte Zunft der Stunt-Menschen.

Die 2. große Free-TV-Premiere heute: Was passiert in Alles steht Kopf 2?

Die personifizierten Gefühle in Rileys Kopf sind wieder da und haben Zuwachs bekommen. Die Teenagerin kriegt es mit der Pubertät und dadurch auch mit Neid, Ennui, Peinlich und Zweifel zu tun. Die bringen ihre Gefühlswelt, die bisher nur aus Freude, Ekel, Kummer, Wut und Angst bestand, wenig überraschend gehörig durcheinander.

Die Änderungen am Innenleben der heranwachsenden Riley machen sich selbstverständlich auch bald außerhalb ihres Kopfes bemerkbar und sorgen für jede Menge Tumult und Peinlichkeiten. Da geht es um Freund:innenschaften, Schulwechsel und vieles mehr.

Alles steht Kopf 2 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wie schon der erste Teil sorgt auch Alles steht Kopf 2 wieder für jede Menge Lacher und hat hohen Wiedererkennungswert. Wer selbst schon einmal Teenager war oder die Zeit gerade durchmacht, dürfte hier viel Spaß haben und vielleicht sogar ein bisschen zum Nachdenken angeregt werden. Oder, anders formuliert: Absolute Top-Unterhaltung für die ganze Familie!