Heute kommen gleich zwei Sci-Fi-Blockbuster im TV, in denen Aliens die Menschheit vernichten wollen

Den Menschen geht es an den Kragen, und zwar gleich doppelt: Erst müssen sie in der Zukunft gegen Aliens kämpfen, dann herrscht in Los Angeles Krieg.

Alien- und Sci-Fi-Fans können sich heute gleich zwei Kriegsfilme zu Gemüte führen, in denen es erst einmal ziemlich finster für die Erdenbewohner aussieht. Aber glücklicherweise reist Guardians of the Galaxy- und Jurassic World-Star Chris Pratt durch die Zeit, um im Tomorrow War zu kämpfen. In World Invasion: Battle Los Angeles ist dieser Krieg bereits in vollem Gange.

Der Sci-Fi-Marathon startet am heutigen Sonntag, den 5. Juli ab 20:15 Uhr bei ProSieben. Erst läuft The Tomorrow War und ab 23:05 Uhr kommt dann World Invasion: Battle Los Angeles. Der wird am 9. Juli noch einmal bei Kabel eins wiederholt und beide Filme lassen sich auch online streamen, zum Beispiel bei diesen Plattformen.

Heute im TV: Darum geht's in Amazons Sci-Fi-Blockbuster The Tomorrow War

In weniger als 30 Jahren steht es sehr schlecht um die Menschheit: Eine Invasion aus dem All ist in vollem Gange und es deutet alles darauf hin, dass wir den Kampf gegen die Aliens verlieren. Das behauptet im Jahr 2021 jedenfalls eine Gruppe Zeitreisender, die angibt, aus der Zukunft zu stammen und händeringend nach Menschen sucht, die wieder mit zurück durch die Zeit reisen, um den Aliens gemeinsam die Stirn zu bieten.

Zu ihnen zählt der eigentlich wenig kampferprobte Highschool-Lehrer und Vater Dan Forester (Chris Pratt), der für seine Tochter alles tun würde – und das umfasst eben auch, in der Zukunft einen schier aussichtslosen Kampf gegen übermächtige, extrem bösartige und brutale Aliens auszufechten.

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Was passiert in World Invasion: Battle Los Angeles, dem zweiten heutigen TV-Tipp?

Battle Los Angeles mixt grob gesagt Independence Day und die ersten 20 Minuten aus Der Soldat James Ryan. Soll heißen: Auch hier bekommt die Menschheit es mit höchst aggressiven Invasoren aus dem All zu tun, die kurzen Prozess machen, und wir erleben das hautnah mit. Eine der wenigen Metropolen, die noch Widerstand leisten kann, ist Los Angeles. Dort begleitet der Film vor allem einen Trupp Marinesoldaten.

Batlle Los Angeles - Trailer (Deutsch) HD MP

Wenn ihr Starpower, Pathos und epische Zeitreise-Science-Fiction mit richtig fiesen Aliens sucht, werdet ihr bei The Tomorrow War fündig. Wollt ihr realistisch wirkende Wackelkamera-Action und Kriegsfilm-Vibes, solltet ihr für World Invasion: Battle Los Angeles dranbleiben.