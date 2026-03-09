Heute kommt der beste James Bond-Film von allen im TV

Die James Bond-Reihe hat viele Höhepunkte hervorgebracht. Ein Film, den Vox am Donnerstagabend ausstrahlt, überragt in unserem Ranking aber alle anderen.

Die James Bond-Reihe rund um den ikonischsten Geheimagenten der Filmgeschichte kommt mittlerweile auf 25 Teile. Fans diskutieren regelmäßig, welcher 007-Blockbuster der beste der ganzen Reihe ist. Wir haben in der Moviepilot-Redaktion ein Bond-Ranking aufgestellt, in dem Goldfinger Platz 1 belegt. Da passt es gut, dass der Film heute Abend im Free-TV läuft. Vox strahlt den Bond-Höhepunkt am 12. März 2026 um 22:50 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr Goldfinger und alle anderen 007-Filme zurzeit bei Netflix im Abo streamen.

007-Höhepunkt im TV: Goldfinger ist pure Bond-Perfektion

Im dritten Teil der 007-Reihe muss es James Bond (Sean Connery) mit dem reichen Betrüger Auric Goldfinger (Gert Fröbe) aufnehmen. Nachdem er ihn zu Beginn beim Poker geschlagen hat, rächt sich der Bösewicht grausam an dem Spion. Zwischen beiden entbrennt ein Duell, in dem auch die 007-Mitstreiterin Pussy Galore (Honor Blackman) und der Handlanger Oddjob (Harold Sakata) mit seinem tödlichen Hut mitmischen.

Nach James Bond 007 jagt Dr. No und Liebesgrüße aus Moskau hat Goldfinger die Bond-Formel perfekt auf die Spitze getrieben. Alle Elemente, die Fans an dem Franchise lieben, sind hier technisch großartig versammelt.

In unserem großen James Bond-Ranking schreibt Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke über den Film unter anderem:

So folgt denn auch eine ikonische Szene im Drehbuch von Richard Maibaum und Paul Dehn auf die nächste, von der mit Gold überzogenen Leiche Jill Mastersons über Oddjobs Hut-Präzision bis zur Beinahe-Laser-Kastration.

Man könnte stundenlang über den Einfluss von Goldfinger auf die Popkultur reden, doch darüber sollte man nicht vergessen, wie wahnsinnig unterhaltsam, stylisch und intensiv der Film noch immer daherkommt.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Februar 2024 auf Moviepilot erschienen.