Heute kommt die größte Free-TV-Premiere der Woche: Der Kino-Hit hat eine riesige Kontroverse ausgelöst

Aus dem gefeierten Bestseller wurde ein Kino-Hit, der vor allem wegen der Streitigkeiten hinter den Kulissen für Kontroversen sorgte. Dadurch ging die wichtige Botschaft des Films unter.

Schon bevor Nur noch ein einziges Mal – It Ends with Us 2024 in die Kinos kam, war der Film in den Schlagzeilen. Denn Regisseur und Schauspieler Justin Baldoni und Hauptdarstellerin Blake Lively sorgten mit gegenseitigen Vorwürfen für viel Furore. Erst kürzlich wurde der Rechtsstreit kurz vor Prozessbeginn überraschend beigelegt. Heute läuft der Film erstmals im Fernsehen.

Am heutigen Sonntag, dem 17. Mai 2026, zeigt Sat.1 Nur noch ein einziges Mal – It Ends with Us als große Free-TV-Premiere um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft auf dem Sender am 23. Mai 2026 um 22:10 Uhr. Alternativ findet ihr den Film auch im Stream.

Kontroverse Liebesgeschichte sorgte für Aufsehen: Nur noch ein einziges Mal im TV

In der Adaption des gleichnamigen Romans von Colleen Hoover versucht Blumenhändlerin Lily Bloom (Lively) in Boston ein neues Leben aufzubauen. Als sie den charismatischen Neurochirurgen Ryle (Baldoni) kennenlernt, scheint ihr Glück perfekt. Doch je intensiver die Beziehung wird, desto stärker holen Lily traumatische Erinnerungen an die Vergangenheit ein. Als plötzlich auch ihre erste große Liebe Atlas (Brandon Sklenar) wieder auftaucht, gerät ihr Leben zunehmend aus dem Gleichgewicht.

Statt einer klassischen Liebesgeschichte führt Nur noch ein einziges Mal in die tiefen Abgründe abhängiger Beziehungen und häuslicher Gewalt. Ob der Spagat gelingen kann, wurde im Vorfeld diskutiert, allen voran, da Lively vorgeworfen wurde, auf der Pressekonferenz ihre eigenen Marken in Szene zu setzen und den Film wie eine Liebesgeschichte zu vermarkten, statt die Aufmerksamkeit auf die ernsten Themen des Films zu richten.

Bei den Fans kam die Verfilmung dennoch gut an. Auf Rotten Tomatoes erhielt das Liebesdrama einen Publikumsscore von 87 Prozent. Dort heißt es im allgemeinen Konsens:

Eine werkgetreue und gut gelungene Adaption von It Ends with Us von Colleen Hoover ist ein emotionales und nachvollziehbares Porträt einer toxischen Liebesbeziehung.

Mit 55 Prozent fielen die Bewertungen der Kritiker:innen mittelmäßig aus. Auch wenn die Dialoge holprig seien, würden die Schauspieler:innen überzeugen. Am stärksten sei die Adaption bei den provokanteren Elementen seiner Vorlage.

Nur noch ein einziges Mal ist nicht Colleen Hoovers erste Verfilmung. Allein in den letzten drei Jahren wurden vier ihrer Romane verfilmt und auch in diesem Jahr kommt mit Verity – Dunkle Geheimnisse eine neue Adaption in die Kinos. Statt einer Liebesgeschichte gibt es diesmal einen Thriller mit Starbesetzung, dessen Ende die Fans verstörte.



Nur noch ein einziges Mal – Rechtsstreit zwischen Baldoni und Lively beigelegt

In dem zweijährigen Rechtsstreit verklagte Lively den Regisseur im Dezember 2024 wegen sexueller Belästigung und Rufmord. Ein Jahr später schoss Baldoni mit einer Klage gegen Lively und ihren Ehemann Ryan Reynolds zurück und forderte darin 400 Millionen US-Dollar Schadensersatz.

Nachdem Baldonis Klage vom Gericht bereits abgewiesen wurde, verlor auch Livelys an Substanz. Der Richter hatte zehn der 13 Klagepunkte gestrichen. Obwohl Lively ankündigte, die Klage aufrechtzuerhalten, wurde der Rechtsstreit am 4. Mai 2026 überraschend beigelegt, wie unter anderem Variety berichtet. Die Kontroverse schadete dem Erfolg des Films allerdings nicht. Die 25 Millionen US-Dollar teure Produktion spielte knapp 350 Millionen US-Dollar ein.

Ein Grund mehr, heute einzuschalten, wenn Nur noch ein einziges Mal mit seiner emotionalen Intensität und aufwendigen Inszenierung im Fernsehen ausgestrahlt wird.