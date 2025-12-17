Heute kommt ein 6 Stunden langer Fantasy-Marathon im TV: Er beginnt direkt mit einem Spielberg-Klassiker

Gleich drei Fantasy-Filme, bei denen euch so richtig warm ums Herz wird, kommen heute hintereinander im TV. Mit dabei ist ein Spielberg-Klassiker.

Kurz vor Weihnachten ist die perfekte Zeit, um diesen heimeligen Fantasy-Marathon zu starten. Am besten macht ihr es euch so richtig gemütlich und guckt Hook, Der Sternwanderer und Ghost - Nachricht von Sam direkt hintereinander weg. Über sechs Stunden beste Unterhaltung!

Den Anfang macht Hook, Steven Spielbergs Klassiker läuft ab 20:15 Uhr auf ZDFneo. Direkt danach kommt um 22:25 Uhr Der Sternwanderer und ab 0:20 Uhr dann Ghost - Nachricht von Sam. Alle Filme lassen sich selbstverständlich auch online streamen. Bei Netflix, Amazon Prime Video oder über das On Demand-Streaming.

Heute im TV: Darum geht's in Steven Spielbergs Klassiker Hook

Peter Pan (Robin Williams) wollte eigentlich nie erwachsen werden, hat es dann aber doch irgendwie gemacht. Jetzt hat er kaum noch Zeit für seine Kinder, die zu allem Übel plötzlich von Peters altem Rivalen Kapitän Hook entführt werden. Um sie zurück zu gewinnen, muss Peter sich erneut ins Nimmerland trauen und vor allem wieder lernen, wie ein Kind zu staunen und zu träumen.

Das passiert im bezaubernden Der Sternwanderer mit Robert De Niro und vielen mehr

Tristan Thorn (Charlie Cox) will seiner Angebeteten zum Beweis der eigenen Liebe eine vom Himmel gefallene Sternschnuppe bringen. Dafür muss er sich allerdings auf die andere Seite einer ominösen Mauer begeben, hinter der das Reich der Mythen und Sagen beginnt. Auf seiner abenteuerlichen Reise begegnet er allerlei schillernden Figuren wie Captain Shakespeare, aber auch Hexen (Michelle Pfeiffer) und anderen Gefahren.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Der Sternwanderer anschauen:

Der Sternwanderer - Trailer (Deutsch)

Worum geht's in Ghost - Nachricht von Sam?

Patrick Swayze spielt Sam, der gemeinsam mit seiner großen Liebe Molly (Demi Moore) in ein neues, gemeinsames Appartement zieht. Das neue Glück währt aber nicht lange, weil Sam ermordet wird. Sein Geist bleibt allerdings in der Welt der Lebenden. Aus dem Jenseits versucht er mit Hilfe eines Mediums und seiner Liebe, erneut Kontakt zu Molly aufzunehmen – und sie vor der drohenden Gefahr zu warnen, in der sie schwebt.

Hier seht ihr einen Trailer zu Ghost - Nachricht von Sam:

Ghost Nachricht von Sam - Trailer (Deutsch) HD

Einer der drei Fantasy-Filme wird euch heute Nacht garantiert verzaubern

Robin Williams spielt in Hook eine seiner absoluten Paraderollen und wenn es ein größeres Film-Plädoyer dafür gibt, sich sein inneres Kind zu bewahren, habe ich es noch nicht gesehen. Der Sternwanderer steckt mindestens genauso voller Magie und ist bis in die allerkleinsten Rollen unglaublich gut besetzt. Wenn ihr dann immer noch nicht gerührt seid, dreht Ghost den Liebes- und Schmacht-Regler komplett auf Anschlag.