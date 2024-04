Heute kommt einer der besten Western aller Zeiten im TV: Das legendär spannende Meisterwerk muss jeder Filmfan gesehen haben

Wer diesen Western-Klassiker noch nicht kennt, kann ihn jetzt im TV nachholen. Aber auch alle anderen sollten sich das spannende Meisterwerk nicht entgehen lassen.

Viele Filme hinterlassen ihre Spuren im kulturellen Gedächtnis, aber nur die allerwenigsten machen so einen bleibenden Eindruck wie 12 Uhr mittags oder High Noon, wie der Film im Original heißt. Der vierfach oscarprämierte, düstere Western-Klassiker ist extrem spannend, ein echtes Must-See und kommt heute im TV.

Darum geht's in Zwölf Uhr mittags, unserem Western-TV-Tipp

Zunächst sieht Will Kanes (Gary Cooper) Zukunft regelrecht rosig aus: Er heiratet seine Frau (Grace Kelly), hängt seinen Job als beliebter Town Marshal an den Nagel und geht in den Ruhestand. Sein Nachfolger soll am nächsten Tag in dem kleinen Städtchen Hadleyville eintreffen. Aber das Glück währt natürlich nicht lange, im Gegenteil.



Dann erfährt der Gesetzeshüter nämlich, dass noch am selben Tag mit dem Zug um 12 Uhr mittags der Bandit Frank Miller ankommt. Kane hat ihn einst ins Gefängnis gebracht und der Fiesling Rache geschworen. Am Bahnhof warten bereits drei Mitglieder seiner Bande und der Marshal wird von seiner Frau dazu gedrängt, zu fliehen. Er muss eine folgenschwere Entscheidung treffen.

Arthaus In 12 Uhr mittags nimmt das Warten auf den Zug eine extrem wichtige und spannende Rolle ein.

Darum ist 12 Uhr mittags mit Grace Kelly und Gary Cooper so ein berühmter Klassiker geworden

Fred Zinnemann nutzt einen gewieften Trick, um noch mehr Spannung zu erzeugen. Zwölf Uhr mittags läuft nämlich in Echtzeit ab. Spätestens, wenn dem Marshal nur noch eine Stunde bleibt, bis Frank Miller ankommt, wird es geradezu absurd fesselnd.

Neben der schauspielerischen Leistung weiß aber auch das Drehbuch zu begeistern. Hier werden die ganz großen Fragen beackert: Kann nur die Liebe gegen Gewalt bestehen und wie begegnen wir Hass?

12 Uhr mittags entpuppt sich als überraschend düstere Moralstudie, wenn die Bewohner:innen des Städtchens nach und nach irgendwelche fadenscheinigen Gründe vorbringen, aus denen sie dem Marshal nicht helfen können. Wenn es dann zum abschließenden Duell kommt, bleibt gefühlt kein Stein mehr auf dem anderen.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Zwölf Uhr mittags?

Zwölf Uhr mittags könnt ihr euch am Samstag, den 27. April um 23:30 Uhr auf rbb ansehen. Ohne Werbung dauert das Ganze dann bis 00:50 Uhr. Eine Wiederholung ist fürs Erste wohl nicht geplant.

Aber ihr könnt High Noon natürlich auch online streamen. Das geht zum Beispiel mit einem WOW-Abo, ansonsten gibt es Zwölf Uhr mittags aber auch noch bei Amazon zum Leihen oder Kaufen.

