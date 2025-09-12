Heute kommt erstmals einer der besten Action-Filme der letzten Jahre im TV – aber leider nur gekürzt

Halsbrecherische Sequenzen ohne Ende gibt es in diesem überragend inszenierten Action-Knaller. Aber leider kommt er zur Free TV-Premiere nur geschnitten.

Die John Wick-Reihe geizt nicht mit Action vor ungewöhnlichen Hintergründen. Der neueste Teil der Hauptreihe kommt jetzt erstmals im TV. Aber die Sache hat leider einen Haken: Die Free TV-Premiere ist nämlich nicht die Uncut-Version des brutalen Action-Films.

John Wick: Kapitel 4 könnt ihr euch zum allerersten Mal im Fernsehen ansehen, wenn er am heutigen Sonntag, den 21. September um 22:25 Uhr auf ProSieben läuft. Eine (ungekürzte) Wiederholung kommt noch in derselben Nacht ab 1:15 Uhr. Lange aufbleiben lohnt sich also!

Selbstverständlich könnt ihr die atemlose Action-Hatz aber auch einfach jederzeit online streamen. John Wick 4 ist zum Beispiel im Amazon Prime-Abo enthalten oder kann sonst auch noch bei den üblichen Verdächtigen gekauft oder geliehen werden.

Heute im TV: Darum geht's in John Wick: Kapitel 4 mit Keanu Reeves

John Wick (Keanu Reeves) bekommt es im vierten Teil der Reihe wieder einmal mit Gegnern zu tun, die noch eine Stufe härter sind als alle, mit denen er sich davor herumschlagen musste – im wahrsten Sinne des Wortes. Nach wie vor will ihm das Hohe Haus ans Leder und hat ein gigantisches Kopfgeld auf ihn ausgesetzt.

Das sorgt dafür, dass selbst frühere Freunde es plötzlich auf den ehemaligen Auftragskiller abgesehen haben. John Wick kann sich auf nichts und niemanden mehr verlassen, muss aber um die halbe Welt reisen, um irgendwie doch noch eine Chance auf Freiheit und Überleben zu erhalten. Das führt ihn von New York über Paris und Osaka bis nach Berlin.

John Wick 4 bleibt der klassischen Action-Formel treu und das ist auch extrem gut so

Die Geschichte der John Wick-Filme beschränkt sich in der Regel darauf, dass der Titelheld unzähligen Feinden die Lichter auspusten muss. Das tut er vornehmlich vor den schillerndsten Kulissen, die Regisseur Chad Stahelski so einfallen und obendrein in atemberaubenden Tempo sowie mit gnadenloser Brutalität. Das wird so stylish inszeniert, dass gute Unterhaltung garantiert ist.

Das gilt auch für Teil 4, der seinen Vorgängern in Nichts nachsteht, sondern vielmehr in jeder Hinsicht noch einen draufsetzt. Szenen wie die, in der sich John Wick eine nicht enden wollende Treppe hochkämpfen muss, sind schlicht legendär. Dementsprechend können wir euch Kapitel 4 nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr mit Action-Filmen etwas anfangen könnt.

Mit einer einzigen kleinen Einschränkung: Die Free TV-Premiere, die heute Abend auf ProSieben läuft, ist um drei Minuten gekürzt, wie Schnittberichte schreibt. Wenn ihr die volle Breitseite und keine Zensur wollt, müsst ihr entweder auf die spätere Wiederholung, das Streaming oder die guten, alten physischen Medien wie Blu-rays ausweichen.

Das John Wick-Franchise war so erfolgreich, dass nicht nur diverse Fortsetzungen, sondern auch einige Spin-offs geplant wurden. Von denen ist bisher zum Beispiel schon From the World of John Wick: Ballerina mit Ana de Armas in der Hauptrolle erschienen.