Es streamt das spektakuläre Finale einer Sci-Fi-Reihe: Sie geht bald weiter und erfüllt absoluten Fan-Traum

Dass Romanadaptionen auch gelingen können, beweist unser heutiger Film-Tipp, der das Ende einer dystopischen Sci-Fi-Reihe erzählt. Ganz verabschieden müssen wir uns nicht, denn ein neuer Film kommt noch dieses Jahr.

Der erste Teil des großen Finales von Die Tribute von Panem endete mit einem riesigen Cliffhanger, der in Mockingjay Teil 2 aufgelöst wird. Damit endet eine der beliebtesten Sci-Fi-Adaptionen, doch Fans können sich freuen, denn ein weiterer Teil steht in den Startlöchern.

ProSieben strahlte Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 am 13. Februar 2026 um 20:15 Uhr aus. Wenn ihr da keine Zeit habt, könnt ihr den bombastischen Blockbuster alternativ gerade bei Streaming-Anbietern wie Netflix im Abo schauen.

Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2: Finale der dystopischen Sci-Fi-Reihe

Der erste Teil von Mockingjay endet mit Peetas Angriff auf Katniss, die sich im zweiten Teil nur langsam davon erholt. Ihr Freund wurde einer Gehirnwäsche unterzogen, die es nun zu durchbrechen gilt. Alma Coin, Anführerin des Distriktes 13, versteht es aber auch Peetas Geisteszustand zu instrumentalisieren, damit sich immer mehr Menschen mit den Rebellen solidarisieren.

Von der Ereignissen traumatisiert, kämpft Katniss derweil verbissen für die Freiheit der Menschen und ist bereit, erneut ihr Leben zu riskieren. Heimlich fliegt sie an die Front, um Präsident Snow persönlich zu töten und seine Terrorherrschaft ein für allemal zu beenden.

Neuer Die Tribute von Panem-Film mit absolutem Fan-Liebling startet 2026

2023 knüpfte das Prequel Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes an den großen Erfolg der Reihe an und erzählte von den ersten Hungerspielen. Dieses Jahr wird eine weitere Geschichte erzählt, die in die Vergangenheit führt, dafür aber eine beliebte Nebenfigur aus der Katniss-Reihe in den Vordergrund rückt: Haymitch Abernathy.

Am 19. November 2026 startet Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping im Kino, der erneut von Regisseur Francis Lawrence inszeniert wurde. Der Film nach dem 2025 veröffentlichten Buch von Suzanne Collins spielt 24 Jahre vor Katniss' ersten Hungerspielen.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Juli 2024 auf Moviepilot erschienen.