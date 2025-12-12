Heute läuft das Wer wird Millionär-Weihnachtsspecial im TV: Auf diese besonderen Regeln müsst ihr euch einstellen

Zu Weihnachten begrüßt Günther Jauch wieder einige Kandidat:innen zum Wer wird Millionär-Weihnachtsspecial. Dabei wird es auch in diesem Jahr wieder zu besonderen Regeln kommen.

Alle Jahre wieder kommt Wer wird Millionär? zu Weihnachten zurück und Moderator Günther Jauch begrüßt eine Handvoll Kandidat:innen zum großen Quizzen an den Feiertagen. Dabei gibt es auch wieder spezielle Regeln, die den Weg zur Million potenziell erleichtern.

Wer wird Millionär-Weihnachtsspecial: Das könnt ihr erwarten

Am 25. und 26. Dezember kehrt Wer wird Millionär? um 20:15 Uhr auf RTL aus seiner wochenlangen Pause zurück. Anlässlich der Weihnachtszeit gibt es auch gleich zwei Ausgaben der beliebten Quizshow, bei denen jeweils acht Kandidat:innen um die Million spielen werden.

Für die Weihnachtsausgabe erwarten jeden Kandidaten diesmal auch neue Regeln in Form eines Geschenkebergs. Dort kann jeder einen Überraschungsjoker ziehen, wenn er möchte. Dafür verliert die Person jedoch die Sicherheitsstufe bei 16.000 Euro. Mit etwas Glück kann man aus einem Geschenk einen Joker ziehen, der den Weg zur Million sichert. Wer nicht auf Risiko spielt, bekommt trotz der Sicherheitsstufe vier Joker.

So geht es mit Wer wird Millionär? im neuen Jahr weiter

Durch die erleichterten Bedingungen der Weihnachtsausgabe schafft es womöglich wieder jemand, sich die Million zu sichern – immerhin ist der letzte Höchstgewinn schon fünf Jahre her. Damals konnte Ronald Tenholte die Show gewinnen und ist damit der 16. Sieger von Wer wird Millionär?.

Nach der Weihnachtsausgabe kommt Wer wird Millionär? aber auch schon bald wieder zurück. RTL kündigte auch schon eine 3-Millionen-Woche für Januar an, bei der der Hauptgewinn auch nochmal verdreifacht wird.