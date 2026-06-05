Heute läuft die größte Free-TV-Premiere der Woche: Diese bildgewaltigen Schlachten fesseln 3 Stunden lang

24 Jahre nach seinem gefeierten Historienepos inszenierte Ridley Scott die langersehnte Fortsetzung, die heute im TV läuft. Dabei setzt er auf gewaltige Bilder und aufwendig inszenierte Kämpfe.

Aktuell stürmt der Monumentalfilm Gladiator II die Netflix-Charts und landete direkt auf Platz 1. Jetzt könnt ihr die 310 Millionen teure Fortsetzung auch erstmals im Fernsehen genießen. ProSieben zeigt die Free-TV-Premiere am heutigen Sonntag, den 7. Juni 2026 um 20:15 Uhr und endet um 23:20 Uhr. Die Wiederholung läuft eine Woche später, am 12. Juni um 23:00 Uhr. Alternativ findet ihr den Film bei Netflix und weiteren Streaming-Anbietern.

Historienepos Gladiator II setzt das Original nach 24 Jahren fort

Die lange Zeit, die zwischen Gladiator (2000) und der Fortsetzung vergangen ist, nutzte Ridley Scott auch inhaltlich. Gladiator II knüpft 16 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils an und bringt bekannte Figuren wieder zurück.

Das Römische Reich wird inzwischen von zwei korrupten Kaiser-Brüdern regiert, die sich nicht um ihr hungerndes Volk scheren. Stattdessen suchen sie Belustigung im Kolosseum mit seinen zahlreichen Gladiatorenkämpfen.

Als Gladiator kommt auch der junge Hanno (Paul Mescal) nach Rom. Nachdem der General Marcus Aracius (Pedro Pascal) Hannos Heimat angegriffen hatte, versklavte er den jungen Mann und verkaufte ihn an den Geschäftsmann Marcinus (Denzel Washington).

Nun erhält er die Gelegenheit, in der Arena Rache an Rom und Aracius zu üben. Doch die Geister seiner Vergangenheit holen ihn ein, während im Hintergrund Intrigen gesponnen werden, um die Machtverhältnisse Roms zu verändern.

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Gladiator II erweckt das Kolosseum zum Leben, bleibt aber hinter dem Original zurück

Zwischen 210 Millionen (via Deadline ) und 310 Millionen US-Dollar (Hollywood Reporter ) soll Gladiator II gekostet haben. Das gewaltige Budget sieht man ihm an. Neben der Starpower fährt er auch optisch richtig auf und lässt die historische Kulisse mit spektakulären Arenakämpfen lebendig werden. Die fanden nicht nur zu Land, sondern auch zu Wasser statt, denn das Kolosseum ließ sich sogar fluten.

Schauspielerisch leisten die großen Namen, was sie versprechen, wobei Washington hier der heimliche Star ist. Mit seiner charismatischen und zugleich bedrohlichen Performance stiehlt er den anderen immer wieder die Show. Kein Wunder, dass er auch in der geplanten Hannibal-Verfilmung von Netflix den Antikenfeldherren mimen wird.

Bildlich wird hier zwar einiges aufgefahren, doch inhaltlich kann Gladiator II nicht die emotionale Tiefe des Originals erreichen. Zudem werden unnötigerweise Figuren zu neuen Verwandtschaftsverhältnissen umgedichtet, die nicht mehr zum ersten Teil passen. An den Kinokassen spielte Gladiator II 460 Millionen US-Dollar ein, nur knapp mehr als sein Vorgänger. Der kostete mit 103 Millionen allerdings auch deutlich weniger.

Trotz Schwächen bleibt Gladiator II ein sehenswertes Historienepos, das mit Kämpfen, politischen Intrigen und spannenden Figuren über die lange Laufzeit hinweg fesselt.