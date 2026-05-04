Heute läuft die größte Free-TV-Premiere der Woche: Fesselnder Krimi lässt euch bis zum Schluss zittern

Die Mischung aus jeder Menge Grusel, einem venezianischen Setting, der Verfilmung eines Krimiklassikers und spannendem Whodunit-Rätselraten kommt heute erstmals im TV.

Agatha Christie-Verfilmungen gibt es jede Menge. Aber seit einigen Jahren versucht sich mit Kenneth Branagh ein echtes Schwergewicht an der Adaption der Romane. Den dritten Teil der Reihe namens A Haunting in Venice könnt ihr heute zum allerersten Mal im Free TV sehen.

Die große Free TV-Premiere geht am heutigen Dienstag, den 5. Mai um 20:15 Uhr bei RTL los. Der Krimi dauert bis um 22:20 Uhr. Eine Wiederholung kommt erst einmal nicht, aber A Haunting in Venice lässt sich jederzeit bei diesen Anbietern online streamen.

Heute Free TV-Premiere: Darum geht's in A Haunting in Venice

Der legendäre Meisterdetektiv Hercule Poirot (Kenneth Branagh) muss nach Mord im Orient Express und Tod auf dem Nil wieder einmal ran, und das, obwohl er sich eigentlich doch bereits zur Ruhe gesetzt hatte. Er wird zu einer Séance und Halloween-Party in einem alten, venezianischen Palazzo eingeladen. Wie der Zufall so spielt, kommt es dabei zu einem tragischen Todesfall.

Selbstverständlich macht sich der mit allen Wassern gewaschene Ermittler direkt daran, den Fall aufzuklären. Aber die Angelegenheit gestaltet sich wenig überraschend nicht so einfach wie erhofft. In dem Palazzo geht nämlich wohl einiges nicht mit rechten Dingen zu und manche der Anwesenden sind fest davon überzeugt, das sie es mit übersinnlichen Phänomenen zu tun haben.

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A Haunting in Venice macht genau so viel Spaß wie die beiden Krimi-Vorgänger

Zugegebenermaßen waren auch Tod auf dem Nil und Mord im Orient-Express von und mit Kennet Branagh schon latent trashig und das trifft durchaus auch auf den dritten Teil zu. Aber eben dieser Trash-Faktor hat Charme, gehört bei einer solchen Art der Agatha Christie-Verfilmung einfach mit dazu und tut dem Spaß an der Sache keinen Abbruch.

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Es ist einfach höchst unterhaltsam, dem Detektiv bei seiner Arbeit zuzuschauen. Erst recht, wenn er es mit einem so spannenden, noch recht unverbrauchten Fall, einem so atmosphärischen Schauplatz und einer so hochkarätigen Besetzung wie hier zu tun hat. Unter anderem sehen wir zum Beispiel auch Tina Fey, Kelly Reilly oder Michelle Yeoh vor der Kamera.