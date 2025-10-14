Heute läuft die richtig gute Fortsetzung eines der besten Horrorfilme aller Zeiten im TV: So könnt ihr den Kracher kostenlos bei Pluto TV schauen [Anzeige]

Horror-Sequels haben nicht den besten Ruf. Dieser TV-Tipp beweist jedoch das Gegenteil. Denn der Klassiker von 1981 wurde zu einem der besten Teile einer Reihe, die bis heute gruselt.

1978 trieb der maskierte Michael Myers erstmals sein Unwesen in John Carpenters Halloween - Die Nacht des Grauens und bildete damit das Vorbild für zahllose Slasher-Bösewichte. Während sich die Nachahmer durch die Kinos schlitzten, blieb eine Frage zunächst unbeantwortet: Wann kehrt Michael Myers a.k.a. The Shape zurück? Drei Jahre nach dem ersten Halloween-Film versetzte die Antwort das Kino-Publikum in Angst und Schrecken: Halloween II - Das Grauen kehrt zurück schloss direkt an das Original an, und heute könnt ihr die unterschätzte Horror-Fortsetzung gratis beim Sender Pluto TV Movies schauen!

Halloween II steigert den Body Count und bewahrt die Stimmung des Originals

Meisterregisseur John Carpenter saß beim Sequel zwar nicht auf dem Regiestuhl, verfasste aber auch diesmal mit Debra Hill das Drehbuch, und mit Dean Cundey kehrte der Kameramann des ersten Films zurück. Diese Kontinuität war enorm wichtig für das Gelingen des Films von Regiedebütant Rick Rosenthal, denn die Handlung von Halloween II - Das Grauen kehrt zurück schließt direkt an den Vorgänger an. Nach den grausamen Ereignissen in der Halloween-Nacht von 1978 wird Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) ins Krankenhaus von Haddonfield transportiert, während Dr. Loomis (Donald Pleasence) dem überlebenden Michael Myers nachspürt. Der maskierte Killer erfährt von Lauries Aufenthaltsort und verwandelt das Hospital in eine Todesfalle.

Das neue Setting bietet die Grundlage für einfallsreiche Morde und es garantiert eine höhere Body Count im Vergleich zum ersten Film. Gleichzeitig bleibt die Inszenierung stilistisch nah am Original, das seinen Grusel weniger durch Jump-Scares, sondern eher durch eine markerschütternde Ruhe erzeugte. Mehrfach wird dem Publikum auch in diesem Film die Perspektive des Bösen schlechthin – Michael Myers – aufgezwungen. Auf Scream Queen Jamie Lee Curtis und Donald Pleasence war sowieso Verlass. Gemeinsam drehten sie einen Horror-Kracher, der erst mit steigendem Alter richtig wertgeschätzt wurde. Je mehr Slasher-Nachahmer und Halloween-Sequels folgten, desto mehr fällt nämlich erst auf, wie einfallslos diese im Vergleich zum Original und seiner Fortsetzung ihr Publikum gruseln.

Horror-Klassiker kostenlos schauen: Halloween II bei Pluto TV

Ihr könnt Halloween II - Das Grauen heute Abend kostenlos beim Sender Pluto TV Movies schauen. Hier steht nämlich jeder Freitag im Horror-Monat Oktober ganz im Zeichen des Gruselns. Kurz nach 20 Uhr werden gleich mehrere Klassiker und Geheimtipps des Genres gezeigt. Halloween II läuft im Horrorblock am 24. Oktober.

So sieht der Horror-Sendeplan am 24. Oktober beim Sender Pluto TV Movies aus:

Weitere Horror-Highlights an den Freitagen danach sind unter anderem Prom Night - Das Grauen kommt um Mitternacht, Kinder des Zorns und Daybreakers.

Noch mehr Horror: Diese Sender erwarten dich bei Pluto TV im Oktober

Seit dem 1. Oktober gibt es bei Pluto TV zusätzlich einige Sender, die ganz im Zeichen des Horrors für die ganze Familie stehen. Darunter sind:

Pluto TV Horror – Hier finden Gruselfans alles, was das Herz begehrt – von Schocker-Klassikern, die wirklich jede:r kennen sollte, bis zu aktuellen Indie-Horrorfilmen.

Hier finden Gruselfans alles, was das Herz begehrt – von Schocker-Klassikern, die wirklich jede:r kennen sollte, bis zu aktuellen Indie-Horrorfilmen. Pluto TV Halloween – Auch Serienfans kommen im Horror-Monat Oktober auf ihre Kosten. Bei Pluto TV Halloween gibt es nämlich die besten und lustigsten Halloween-Specials von Serien wie Cheers, Anger Management und Die Nanny.

– Auch Serienfans kommen im Horror-Monat Oktober auf ihre Kosten. Bei Pluto TV Halloween gibt es nämlich die besten und lustigsten Halloween-Specials von Serien wie Cheers, Anger Management und Die Nanny. Pluto TV Creature Features – Hier gibt's fliegende Haie und Riesenspinnen, die Lava speien – kein Monster ist zu verrückt und keine Spezialeffekte zu waghalsig.

Horror-Fans können sich auf ein handverlesenes Programm freuen, das mit einigen absoluten Krachern des Genres aufwartet. Dazu gehören American Psycho, The Grudge - Der Fluch und Blair Witch Project!

Bei Pluto TV gibt es eine große Auswahl von Filmen und Serien kostenlos

Pluto TV ist ein werbefinanzierter Streaming-Anbieter mit Live-TV-Angebot. Für die Nutzung benötigst du kein Abo. Wenn du einen Fernseher, ein Handy, Tablet oder einen Rechner hast, kannst du sofort loslegen. Du kannst Pluto TV nämlich über die Website oder per App auf Smart-TVs oder Smartphones empfangen.

Pluto TV bietet eine Vielzahl von Live-TV-Sendern, die alle möglichen Geschmäcker abdecken. Das Angebot reicht von Sport über Serien bis hin zu Filmen (zum Beispiel beim Sender Moviepilot TV mit Pluto TV).

Zusätzlich zu den Live-Sendern gibt es bei Pluto TV einen On Demand-Bereich. Dessen Auswahl an Filmen und Serien wird ständig aktualisiert. Mit Pluto TV kannst du dich also perfekt durch den Horror-Monat Oktober gruseln.