Heute läuft ein 230-Minuten-Epos im TV: Es ist der letzte Film einer absoluten Kino-Legende

Heute läuft ein Meisterwerk im TV, das kein Film-Fan verpassen darf. Es handelt sich um den letzten Film von Regie-Genie Sergio Leone, das einen fast vier Stunden lang völlig in seinen Bann zieht.

Nach manchen Filmen ärgert man sich. Andere laden zu Freudensprüngen ein oder lassen einen unkontrolliert losheulen. Es war einmal in Amerika löst alle diese Emotionen aus. Das letzte Werk von Sergio Leone (Spiel mir das Lied vom Tod), ein knapp vierstündiges Mafia-Mammutepos, verändert einfach das Leben. Heute läuft es im TV.

Arte strahlt das Epos am 8. Juni um 21:50 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr Es war einmal in Amerika mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

Im TV: Es war einmal in Amerika ist ein Donnerschlag, den man nie wieder vergisst

Es war einmal in Amerika beginnt mit einer Gruppe jüdischer Kleingangster im New York der 1920er Jahre. Gemeinsam bauen sie sich zwischen dreckiger Armut, brutalen Polizisten und dem atemlosen Gewimmel der Straßen ein kleines Imperium auf. Bis eine ihrer Entscheidungen zu einem Blutbad führt.

Der Anführer der Truppe, Noodles (Robert De Niro), trifft nach einer langen Gefängnisstrafe erneut auf seine ehemaligen Mitstreiter: Max (James Woods). Der hat inzwischen ein lukratives Geschäft aus Überfällen, Prostitution und Alkoholschmuggel etabliert. Noodles steigt mit ein und eine Zeit lang scheint der Gang keine Grenze gesetzt. Dann wird ihre Freundschaft auf eine Probe gestellt, deren Konsequenzen sich erst Jahrzehnte später offenbaren.

Schaut euch hier den Trailer zu Es war einmal in Amerika an:

Es war einmal in Amerika - Trailer (Deutsch) HD

Es war einmal in Amerika bläst einen um wie ein Wind aus Beton: Freundschaft, Gier, Hass und verzerrte Liebe werden von Leone durch ein einzigartiges Milieu angereichert und dann in die Mühlen der Zeit geworfen, aus der es kein Entrinnen gibt. Eine Mafia-Geschichte, ein grausames Liebes-Drama, der Mystery-Thriller einer Freundschaft – alles davon findet man hier.

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Vor allem aber ist der letzte Film von Leone, der wenige Jahre nach den Dreharbeiten sterben sollte, ein Epos im reinsten Sinne: Mehr als seine grandiosen Figuren, seine opulenten Schauplätze, seine schockierenden Gewaltspitzen und sein einzigartiges Finale macht er das Verstreichen der Zeit spürbar. Einer Zeit, die allen Charakteren, egal ob gut oder schlecht, brutal oder sanft, Opfer oder Täter, ihre Würde raubt.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Oktober 2024 auf Moviepilot erschienen.