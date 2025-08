Heute läuft ein 3,5 Stunden Action-Thriller-Marathon im TV, bei dem sich das Dranbleiben unbedingt lohnt

Für Action-Fans gibt es heute Abend im Fernsehen zwei spannende Thriller geboten, die direkt hintereinanderlaufen. Besonders der zweite Film ist eine richtig düstere Angelegenheit.

Für spannende Unterhaltung sorgt heute Abend Kabel Eins. Der Sender hat in seinem Programm ein kleines Action-Thriller-Doppel programmiert, das direkt mit einem der größten Stars des Genres in den vergangenen zwei Dekaden beginnt: Liam Neeson.

Im Kino zeigt er sich gerade von seiner komödiantischen Seite in Die nackte Kanone. Im TV bekommen wir dagegen mehr von seiner düsteren Seite zu sehen.

Action-Thriller Nr. 1 im TV: Honest Thief mit Liam Neeson

Direkt zur Primetime geht der Action-Thriller-Marathon bei Kabel Eins mit Honest Thief aus dem Jahr 2020 los. Als der Film veröffentlicht wurde, lief er unter dem Radar. Dennoch lohnt sich ein Blick in den Heist-Thriller, in dem Neeson in die Rolle des Meisterdiebs Tom schlüpft und sich in die von Kate Walsh gespielte Annie verliebt.

Fortan sucht das kriminelle Mastermind einen Ausweg aus seiner Profession. Doch ganz so leicht funktioniert das mit dem ehrlichen Leben nicht. Besonders, wenn man so lange im Geschäft war wie Tom. Regisseur Mark Williams verwandelt diese Prämisse fast schon in ein Drama. Auf harte Action-Spitzen müssen wir trotzdem nicht verzichten.

Action-Thriller Nr. 2 im TV: Tom Clancy's Gnadenlos mit Michael B. Jordan

Noch eine ganze Spur hoffnungsloser wird es in Tom Clancy's Gnadenlos, der uns Creed-Star Michael B. Jordan in der Rolle des Navy Seal John Kelly zeigt. Dieser hat im Zuge einer Geheimoperation seine schwangere Frau durch russische Soldaten verloren. Seitdem sinnt er nach Rache und ist komplett von dieser zerfressen.

Ehe sich John versieht, befindet er sich in einer Verschwörung, die bis in die höchsten Machtebenen reicht und den Dritten Weltkrieg auslösen könnte. Sicario 2-Regisseur Stefano Sollima inszeniert diesen Action-Thriller mit einer brodelnden Dunkelheit, die uns zusammen mit John direkt in die Nacht und den Abgrund reißt.

Wann laufen die Action-Thriller heute im TV?

Der Action-Thriller-Marathon beginnt heute Abend am 5. August 2025 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins mit Honest Thief. Um 22:25 Uhr folgt Tom Clancy's Gnadenlos. Wenn ihr die Filme lieber streamen wollt, könnt ihr das bei Amazon Prime im Abo tun.