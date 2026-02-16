Heute läuft ein 5 Stunden Abenteuer-Marathon im TV: Zuerst kommen Dinos und dann ein noch ikonischeres Monster

Das zweite Monster des heutigen TV-Marathons ist zwar nicht so alt wie die Dinosaurier, aber ebenso sagenumwoben. Mit übernatürlichen Kräften stürzt die jahrtausendealte Mumie die Welt ins Chaos.

Wer auf der Suche nach Abenteuer und übernatürlicher Action ist, der bekommt heute gleich zwei Mega-Blockbuster im Fernsehen geboten. In Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter bevölkern Dinos die ganze Welt und im Anschluss muss sich Tom Cruise in Die Mumie gegen eine verfluchte Untote behaupten. Doch trotz großem Blockbuster-Kino gelten beide Filme für ihr jeweiliges Franchise als richtiger Tiefschlag. Ob sie wirklich so schlecht sind wie ihr Ruf, könnt ihr am besten selbst entscheiden.

Sat.1 zeigt am heutigen Sonntag, den 22. Februar 2026 den Abenteuer-Marathon. Jurassic World 3 läuft um 20:15 Uhr, direkt im Anschluss kommt Die Mumie um 23:10 Uhr. Beide Filme werden nicht wiederholt, doch ihr findet hier die Streaming-Anbieter für das Dino-Spektakel und die Mumien-Jagd.

Jurassic World 3 im TV: Dino-Action verliert den Fokus

Ein neues Zeitalter setzt die Geschichte von Dino-Experten Owen (Chris Pratt) und Claire (Bryce Dallas Howard) fort. Die Urzeittiere haben sich mittlerweile auf der ganzen Erde ausgebreitet und leben in einem empfindlichen Gleichgewicht mit den Menschen. Das führt zu neuen Konflikten, die eine viel größere Bedrohung freilegen. Diese ruft auch die Überlebenden des Jurassic Parks Alan (Sam Neill), Ian (Jeff Goldblum) und Ellie (Laura Dern) auf den Plan.

Mit einem Einspielergebnis von über einer Milliarde US-Dollar war der dritte Teil ein voller Erfolg am Box-Office, was allerdings nicht die Reaktionen vieler Kritiker:innen und Fans widerspiegelt. Die überladene Geschichte verliert die zahlreichen Figuren und vor allem die Dinosaurier aus den Augen.

Wenngleich Jurassic World 3 die wohl "größte Dino-Katastrophe der letzten 65 Millionen Jahre" ist, bietet er dennoch einen unterhaltsamen Filmabend. Es ist spannend, die Urzeittiere in der Welt der Menschen zu sehen. Und auch wenn die Held:innen aus Jurassic Park eine bessere Handlung verdient hätten, geht doch jedem Fan das Herz auf, die Drei wieder vereint zu sehen.

Die Mumie im TV: Riesen-Flop wird dieses Jahr wieder neu aufgelegt

Mit Jurassic World funktionierte der Neustart einer beliebten Reihe. Ganz anders sah das bei Die Mumie aus. Mit dem lustigen Abenteuer-Franchise aus den 00er-Jahren hatte das Reboot nichts mehr gemein. Stattdessen wollte Universal eine viel düstere und ernstere Geschichte erzählen.

Trotz Star-Power mit Tom Cruise und Russell Crowe ging das allerdings gehörig nach hinten los. Der Kino-Flop zerstörte sogar die Pläne für ein ganzes Franchise. Doch scheinbar hat man aus der Vergangenheit gelernt, denn die zweite Die Mumie-Neuauflage, die am 16. April 2026 in den Kinos startet, sieht schon jetzt richtig vielversprechend aus.

Grund genug, sich mit dem Vorgänger auf das Reboot einzustimmen. In Die Mumie muss sich der Schatzsucher Nick Morton (Cruise) gegen eine zum Leben erwachte Mumie (Sofia Boutella) behaupten. Die einst ägyptische Prinzessin entfesselt einen Rachefeldzug gegen die Menschheit, der bis nach London führt. Unterstützung bekommt Morton durch seine Mitstreiterin Jenny Halsey (Annabelle Wallis) und dem mysteriösen Dr. Jekyll (Crowe).