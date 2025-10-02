Heute läuft ein 5 Stunden Blockbuster-Marathon im TV: Unterhaltung und Action von Anfang bis Ende

Am Sonntagabend strahlt ProSieben gleich zwei unterhaltsame Superhelden-Filme am Stück aus. Wer kurzweilige Blockbuster-Unterhaltung mag, kommt hier voll auf seine Kosten.

Bis heute kommt das Marvel Cinematic Universe (MCU) mit seinen Superhelden-Blockbustern auf stolze 37 Filme. Zwei davon laufen heute nacheinander im Free-TV. Wer kurzweilige Unterhaltung, ordentlich Action und witzigen Sci-Fi-Spaß sucht, muss nur ProSieben einschalten. Hier läuft ab 20:15 Uhr der MCU-Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Im Anschluss folgt ab 22:55 Uhr Ant-Man. Wenn ihr da keine Zeit habt, könnt ihr beide Marvel-Filme auch jederzeit bei Disney+ im Abo streamen.

Marvel-Marathon im TV: Zuerst kommt der Martial-Arts-angehauchte Shang-Chi

Im MCU-Blockbuster von Regisseur Destin Daniel Cretton dreht sich um den Bösewicht Wenwu (Tony Leung), der durch das titelgebende Artefakt der Zehn Ringe übernatürliche Kampfkräfte hat. Sein Sohn Shang-Chi (Simu Liu) hat sich aufgrund von kriminellen Machenschaften von seinem Vater abgewendet, um ein eigenes Leben in San Francisco zu führen. Irgendwann muss er sich mit seiner Kindheitsfreundin Katy (Awkwafina) schließlich doch gegen seinen Vater in den Kampf ziehen.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Shang-Chi:

Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings - Trailer (Deutsch) HD

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings erweitert die üblichen Marvel-Blockbuster-Qualitäten um Martial-Arts-Einlagen, auf die im MCU zuvor noch nie so großer Wert gelegt wurde. Dazu kommt die Besetzung von Tony Leung als Bösewicht. Der Schauspieler ist einer der größten Stars des chinesischen Kinos und bekannt aus Filmen wie In the Mood for Love, Infernal Affairs und Flowers of Shanghai.

Marvel-Marathon im TV: Ant-Man bietet Schrumpf-Spaß mit Paul Rudd

In Ant-Man von 2015 entwickelt der Wissenschaftler Dr. Henry Pym (Michael Douglas) einen speziellen Anzug, mit dem man sich auf Ameisengröße schrumpfen oder zu Kaiju-Größe heranwachsen kann. Diese Technologie fällt eines Tages dem Dieb Scott Lang (Paul Rudd) in die Hände, der plötzlich in ein brenzliges Superhelden-Abenteuer gerät.



Schaut hier noch einen deutschen Ant-Man-Trailer:

Ant-Man - Trailer (Deutsch) HD

Neben dem witzigen Charme von Paul Rudd in der Hauptrolle glänzt Ant-Man durch die spezielle Superkraft-Technologie mit Action-Highlight-Szenen. Besonders das überraschende Finale des MCU-Blockbusters zählt zu den herausstechenden Glanzmomenten des gesamten Franchise.