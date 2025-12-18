Heute läuft ein 6 Stunden Sci-Fi-Marathon im TV – aber der beste Film kommt erst ganz am Ende

Episches Sci-Fi-Spektakel gefällig, dass sich über mehr als sechs Stunden erstreckt und von Film zu Film kolossaler wird? Dann seid ihr hier richtig.

Transformers: Aufstieg der Bestien und Bumblebee sind schon großformatige Blockbuster, in denen einiges zu Bruch geht und gigantische Roboter alles kurz und klein hauen. Aber das alles ist nichts gegen das Kaiju vs. Jaeger-Feuerwerk, das in Guillermo del Toros Pacific Rim abgebrannt wird.

Den ersten Transformers-Film könnt ihr euch am heutigen Sonntag, den 21. Dezember ab 20:15 Uhr auf ProSieben anschauen. Ab 22:45 Uhr kommt dann Bumblebee und für Pacific Rim müsst ihr richtig lange wach bleiben: Der Spaß geht erst ab 1:05 Uhr los.

Alternativ lassen sich alle drei Filme natürlich auch jederzeit online streamen. Transformers: Aufstieg der Bestien bei Prime oder Netflix, Bumblebee bei Disney+ oder Paramount+ und Pacific Rim findet ihr bei diesen Anbietern.

Darum geht's im Sci-Fi-Blockbuster Transformers: Aufstieg der Bestien

1994 entdecken die Archäolog:innen Noah (Anthony Ramos) und Elena (Dominique Fishback), dass es drei verschiedene Sorten Transformers gibt: Die Maximals, die Predacons und die Terrorcons. Wie der Name schon sagt, verbreiten insbesondere Letztere ordentlich Angst und Schrecken. Hier kommen vor allem Beast Wars-Fans auf ihre Kosten.

Transformers: Aufstieg der Bestien - Trailer 2 (Deutsch) HD

Heute im TV: Darum geht's in Bumblebee, dem Soft-Reboot der Transformers-Reihe

Bumblebee fackelt nicht lange und schreibt mal eben so 65 Millionen Jahre Transformers-Geschichte um. Das Transformers-Spin-off beziehungsweise -Prequel wirbelt die Mythologie ganz schön durcheinander und erzählt die Geschichte des gelben Autobots Bumblebee noch einmal ganz neu und von Anfang an. Der Käfer-Transformer wird von einer Jugendlichen entdeckt und die beiden beginnen, sich anzufreunden.

Bumblebee - Trailer (Deutsch) HD

So richtig rund geht es im Sci-Fi-Highlight Pacific Rim, gegen das die Transformers ein Witz sind

In einer gar nicht so weit entfernten Zukunft tauchen gigantische Monster aus dem Meer auf. Um ihnen überhaupt irgendetwas entgegensetzen zu können, hat die Menschheit begonnen, sogenannte Jaeger zu bauen: Riesige Kampfroboter, die den Kaiju Einhalt gebieten sollen. Sie können aber nur von ganz speziellen und gut aufeinander abgestimmten Piloten gesteuert werden.

Meisterregisseur Guillermo del Toro (Pans Labyrinth, Frankenstein) hat sich mit Pacific Rim so richtig ausgetobt. Das Design der Monster und Jaeger ist schlicht fantastisch und eine epischere, größer angelegte Klopperei werdet ihr nirgendwo zu Gesicht bekommen. Das ist der Action-Sci-Fi-Film, von dem ihr als kleine Kids immer in euren Kinderzimmern geträumt habt.