Heute läuft ein 6 Stunden Western-Marathon im TV – mit einem der besten und härtesten Filme des letzten Jahrzehnts

Gleich drei gelungene Western werden heute Abend im Fernsehen und ohne Werbung gezeigt. Dabei überzeugt vor allem der zweite durch seine harten Bilder und die intensive Geschichte.

Western-Fans können sich heute über drei gelungene Western im Fernsehen freuen, die auch noch ohne Werbeunterbrechung gezeigt werden. Mit Silverado, Feinde - Hostiles und Der weite Himmel laufen drei unterschiedliche Filme, die vom amerikanischen Mythos erzählen.

3sat zeigt den Western-Marathon am heutigen Sonntag, den 28. Dezember 2025:

Silverado um 20:15 Uhr. Es gibt keine Wiederholung, dafür streamt er bei Netflix und weiteren Anbietern.

Feinde - Hostlies um 22:20 Uhr. Die Wiederholung gibt's am 29. Dezember um 02:15 Uhr, alternativ im Stream.

Der weite Himmel um 00:20 Uhr. Es gibt keine Wiederholung und aktuell auch keinen Stream.

Silverado im TV: Klassischer Western mit Herz und Humor

Inzwischen ist Kevin Costner aus dem Western-Genre nicht wegzudenken, doch was viele nicht wissen: Seinen ersten Auftritt hatte er nicht in Der mit dem Wolf tanzt, sondern im 1985 erschienenen Silverado. Hier spielt Costner den Cowboy Jake, der sich zufällig mit drei weiteren Revolverhelden auf die gefährliche Reise in Richtung Silverado begibt. Auf ihrem Abenteuer muss das Quartett es unter anderem mit einem gierigen Rinderbaron und einem korrupten Sheriff aufnehmen.

Auf Rotten Tomatoes sind sich Publikum und Kritiken nahezu einig und bewerten den Film mit knapp unter 80 Prozent Zustimmung. Im allgemeinen Konsens heißt es: "Mit seinen detailreichen Beschreibungen und der gut erzählten Geschichte ist Silverado ein seltenes Beispiel für einen gelungenen Hollywood-Western der 80er Jahre."

Knallharter Western: Feinde – Hostiles im TV

Im zweiten Film geht es weniger um Revolverhelden, sondern viel eher um den Konflikt zwischen den Siedlern und der indigenen Bevölkerung. In Feinde - Hostiles muss der traumatisierte US-Kavallerieoffizier (Christian Bale) einen todkranken Cheyenne-Häuptling (Wes Studi) quer durchs Land begleiten. Damit muss er seinen Todfeind nun beschützen - und die Gefahren lauern überall.

Feinde - Hostiles von 2018 ist ein harter, düsterer Western und einer der besten der letzten Jahre. Er nimmt von der Romantisierung des Genres Abstand, genauso wie von der Schwarz-Weiß-Zeichnung seiner Figuren. Sowohl die Siedler als auch die Indigenen sind zu grausamen Gewalttaten bereit. Zurück bleiben Traumata und Hass. Dennoch gelingt es Regisseur Scott Cooper, eine Geschichte über Menschlichkeit und den Versuch der Heilung zu erzählen. Dank des kraftvollen Spiels des bis in die Nebenrollen hochkarätigen Casts fesselt Feinde - Hostiles von Anfang bis Ende.

Der weite Himmel im TV: Weite Landschaften, leise Töne

Den Abschluss des Marathons bildet der 1953 erschienene Western Der weite Himmel. Hier muss die Pelzjägergruppe rund um Jim Deakins (Kirk Douglas) den Missouri hinauf. Dabei werden sie von der Tochter (Elizabeth Threatt) des Schwarzfuß-Häuptlings begleitet. Sie kann jedoch nur für die Sicherheit vor ihrem Stamm garantieren. So muss sich die Gruppe nicht nur vor feindlichen Stämmen in Acht nehmen, sondern auch vor den Bleichgesichtern der konkurrierenden Pelzkompanie.

Die ruhige, atmosphärische Erzählweise mit wunderschönen Landschaftsaufnahmen nimmt das Publikum mit auf eine lange Reise. Gerade Fans von The Revenant sollten sich diesen Klassiker nicht entgehen lassen.