Heute läuft ein Abenteuerfilm im TV, der begeistert: Der Blockbuster spielte über 1,5 Milliarden ein

Dieser Abenteuerfilm entführt euch in die weiten Landschaften Afrikas mit all seinen tierischen Bewohnern. Die Disney-Geschichte begeisterte auch in der Neuverfilmung ein Millionenpublikum.

Der König der Löwen gehört wohl bei den meisten zu einem der besten Disney-Filme aller Zeiten. Seit 1994 begeisterte er Generationen. 2019 erschien dann das gleichnamige Live-Action-Remake in den Kinos, das zwar keine Realverfilmung ist, die beliebten Tiere aber sehr echt aussehen und die Kassen klingeln ließ.

Sat.1 zeigt Der König der Löwen am heutigen Samstag, dem 17. Januar 2026, um 20:15 Uhr. Die Wiederholung gibt es am Sonntag um 15:40 Uhr. Hier findet ihr außerdem alle Streaming-Anbieter.

Ein großes Abenteuer und viel Gefühl: Der König der Löwen im TV

Der König der Löwen bietet eine Geschichte, die mitten ins Herz trifft und von den ganz großen Gefühlen erzählt. Als das Löwenjunge Simba auf dramatische Weise seinen Vater verliert, redet ihm sein Onkel Scar ein, schuld an dessen Tod zu sein. Simba verlässt die Familie, doch als Erwachsener holt ihn die Vergangenheit ein. Schließlich muss er sich entscheiden, ob er weiterhin im Paradies leben, oder um seinen rechtmäßigen Platz auf dem Thron kämpfen will.

Das große bunte Abenteuer mit seinen liebenswerten Figuren erzählt von Trauer, Freundschaft, Verantwortung und Liebe. Kein Wunder also, dass der Film so ins Herz trifft. Das alles wird von Elton Johns grandiosem Soundtrack begleitet, der auch nach dem Film die Ohrwürmer noch erklingen lässt.

Einer der besseren Live-Action-Filme von Disney

Schon seit einigen Jahren beginnt Disney, seine Klassiker in modernen Live-Action-Remakes neu zu erzählen. Oft zum Missfallen der Fans, denn immer wieder werden starke Änderungen an Figuren und Story vorgenommen, die sich von den beliebten Geschichten unterscheiden. Glücklicherweise gehört Der König der Löwen nicht dazu.

Hier besinnt sich Disney auf die Figuren und die Geschichte und bleibt nah am Original. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 6,6 von 10 Punkten ist der Film bei unserer Community im oberen Bereich angesiedelt und zieht gleich mit Aladdin und Lilo & Stitch. Höher werden nur bewertet: Die Schöne und das Biest (6,7), Cruella (6,8), Das Dschungelbuch (7) und Christopher Robin (7).

Stattliche 1,6 Milliarden US-Dollar spielte Der König der Löwen ein, kein Wunder also, dass die bekannte Geschichte durch ein neues Prequel weiter erzählt wurde. 2024 wurde mit Mufasa: Der König der Löwen das Aufwachsen von Mufasa und seinem Bruder Scar auf die große Leinwand gebracht und damit auch die Entstehung der Brüderlichen-Fehde. Der Film konnte über 770 Millionen einspielen. Mit einer Wertung von 6,5 Punkten liegt er bei unserer Community nur knapp hinter dem Original.

Ob man nach dem beliebten Trickfilm wirklich ein Der König der Löwen-Remake braucht, sei dahingestellt. Doch egal ob Zeichentrick oder CGI – die fesselnde Geschichte bleibt die gleiche und die kann man immer wieder sehen.