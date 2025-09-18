Heute läuft ein absoluter Abenteuer-Geheimtipp im TV: Er ist leider längst vergessen

Heute erwartet euch im Fernsehen ein fantasievolles Abenteuer voller Überraschungen. Freut euch auf archäologischen Rätsel, lebendige Mumien und viel französischen Charme.

Indiana Jones bietet einen abenteuerlustigen Helden, Die Mumie einen ikonischen Untoten und Jurassic Park jede Menge Dino-Action. Der 2010 erschienene Abenteuerfilm Adèle und das Geheimnis des Pharaos von Regisseur Luc Besson vereint all diese Dinge und liefert uns damit eine unterhaltsamen und lustigen Filmabend, den viele von euch nicht auf dem Schirm haben werden.

Die Comic-Verfilmung läuft am heutigen Samstag, den 20. September 2025 um 20:15 Uhr auf Tele 5. Die Wiederholung zeigt der Sender am 21. September um 18:15 Uhr. Wer die Ausstrahlungen verpasst, kann Adèle und das Geheimnis des Pharaos außerdem bei Amazon Prime * mit dem CNMA-Channel oder bei WOW * streamen.

Unterhaltsamer Indiana Jones-Ersatz: Adèle und das Geheimnis des Pharaos im TV

Im Jahr 1912 findet die furchtlose Reporterin und leidenschaftliche Hobby-Archäologin Adèle (Louise Bourgoin) den mumifizierten Leibarzt des Pharaos. Sie glaubt, mit der Mumie ihre im Koma liegende Schwester retten zu können. Währenddessen experimentiert ihr Mentor Professor Esperandieu (Jacky Nercessian) in Paris mit Kräften, die angeblich den Tod überwinden können.

Da schlüpft auch schon aus einem über 136 Millionen Jahre alten Ei im Naturkundemuseum ein Flugsaurier – und damit bricht das Chaos in der Stadt aus. Das ruft auch Rivalen auf den Plan, die ebenfalls hinter der geheimen Formel her sind. Für Adèle steht viel auf dem Spiel, während sie das Leben ihrer Schwester retten will.

Zwischen Mumien, Sauriern, Spionage und verrückten Erfindungen entsteht in Adèle und das Geheimnis des Pharaos ein turbulentes Abenteuer.

Eine gelungene Comic-Verfilmung

Schon seit den 70er Jahren erscheint die Comic-Reihe Adeles ungewöhnliche Abenteuer in Frankreich. Im Film vereint Regisseur Besson zwei der Bände und strickt daraus ein turbulentes Abenteuer, das zwar in Teilen überfrachtet wirkt, dafür aber auch viel Skurriles zu bieten hat. Wo sonst sieht man schon eine sehr höfliche Mumie beim Tee?

Sehr gelungen ist auch die visuelle Gestaltung, die uns mit authentischen und aufwendigen Kostümen und Kulissen sowohl nach Paris, als auch nach Ägypten der 1910er Jahre entführt. Mit französischem Humor und einer tapferen Abenteuerin, die sich nicht einschüchtern lässt, ist ein gemütlicher Fernsehabend gesichert.

