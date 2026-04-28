Heute läuft ein absoluter Kultfilm zum perfekten Zeitpunkt im TV: Nach 20 Jahren erscheint die Fortsetzung

Das Timing könnte wirklich nicht besser sein. Heute Abend läuft einer der ultimativen Filme der 2000er Jahre im TV, während im Kino seine heiß erwartete Fortsetzung startet.

Bevor (romantische) Komödien ins Streaming gewandert sind, erlebten sie in den 2000er Jahren noch einmal eine Hochphase auf der großen Leinwand. Besonders beliebt als Schauplatz war New York. Und wenn wir bei New York sind, müssen wir unbedingt über Der Teufel trägt Prada reden, der heute Abend im TV kommt.

VOX zeigt den modernen Klassiker am 30. April 2026 um 20:15 Uhr – und das nicht zufällig. Nach zwei Dekaden Wartezeit startet heute auch die Fortsetzung Der Teufel trägt Prada 2. Wenn ihr vor dem Kinogang eure Erinnerung nochmal aufrischen wollt, habt ihr pünktlich zur Primetime die perfekte Gelegenheit dazu.

TV-Tipp am Donnerstag: In der Der Teufel trägt Prada legt sich Anne Hathaway mit Meryl Streep an

Frisch von der Uni erlangt Andy Sachs (Anne Hathaway) einen heiß begehrten Job bei dem prestigeträchtigen Modemagazin Runway. Als Assistentin von Chefredakteurin Miranda Priestly (Meryl Streep) sieht sie endlich die Möglichkeit gekommen, ihr Wissen und Können unter Beweis zu stellen. Doch alles läuft ganz anders.

Miranda erweist sich als strenge Chefin, die Andy den Einstieg in die Branche geradezu unmöglich macht. Jeden Tag denkt sie sich neue Aufgaben auf, die eigentlich nur eine Steilvorlage für ein weiteres Scheitern seitens Andy sind. Ihre Kollegin Emily Charlton (Emily Blunt) macht ihr das Leben zusätzlich zur Hölle.

Nur Nigel Kipling (Stanley Tucci), seines Zeichens künstlerischer Leiter des Magazins, hat Verständnis für Andy und nimmt sie unter seine Fittiche. Denn an Ehrgeiz mangelt es ihr keineswegs. Sie braucht nur jemanden, der ihr Selbstbewusstsein weckt, sodass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen und Miranda Kontra bieten kann.

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Der Teufel trägt Prada ist mehr Workplace-Komödie als RomCom – und geht jetzt mit Teil 2 weiter

Basierend auf der gleichnamigen Romanvorlage von Lauren Weisberger aus dem Jahr 2003 begeisterte Der Teufel trägt Prada drei Jahre später als extrem schwungvolle und elegante Hollywood-Komödie, die exakt weiß, wie sie ihre Stars einzusetzen hat. Allen voran Meryl Streep, die Miranda genauso fies wie famos zum Leben erweckt.

Der Teufel trägt Prada lebt aber auch von seinem Workplace-Setting – sogar mehr noch als von dem RomCom-Label, das sich dem Film überstülpen lässt. Im Grunde wiederholte Anne Hathaway diese geschickte Kombination aus Komödie und Arbeitsplatz bereits 2015 mit Man lernt nie aus, in dem sie selbst in die Rolle der Chefin schlüpfte.

Zum Weiterlesen: Der lange Trailer zu Der Teufel trägt Prada 2

Nun kommen wir tatsächlich in den Genuss einer waschechten Fortsetzung, die mit allen vier Stars des Originals aufwarten kann. Ob der Der Teufel trägt Prada 2 einen ähnlichen Status in der Popkultur einnehmen wird wie der erste Film, wird sich zwar erst in den nächsten Tagen zeigen. Die Voraussetzungen sind aber definitiv gegeben.