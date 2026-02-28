Heute läuft ein Action-Feuerwerk mit Jason Statham im TV: 2,5 Stunden pures Adrenalin

2,5 Stunden Testosteron, Tempo und treffsichere Sprüche liefert der heutige TV-Tipp. Der rasante Action-Blockbuster bringt zwei Erzfeinde zusammen und liefert, was das Genre-Herz begehrt.

Mit Fast & Furious: Hobbs & Shaw lief 2019 das erste große Spin-off einer der größten Actionreihen aller Zeiten im Kino. Statt Familienpathos und Straßenrennen stehen hier zwei ungleiche Alphatiere im Mittelpunkt, die sich eigentlich nicht ausstehen können. Genau deshalb funktioniert der explosive Blockbuster so gut.

Am heutigen Dienstag, dem 3. März 2026, zeigt Nitro Hobbs & Shaw um 20.15 Uhr. Die Wiederholung wird auf dem Sender am Mittwoch um 22:50 Uhr ausgestrahlt. Alternativ streamt das große Fast & Furious Spin-off aber auch bei Netflix und weiteren Anbietern.

Darum geht's im Action-Blockbuster Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Manchmal braucht es einen gemeinsamen Feind, der noch mächtiger ist, um zwei Widersacher zusammenzubringen. Genau das passiert in Hobbs und Shaw, wenn Brixton Lore (Idris Elba) den Plan fasst, mit einem tödlichen Virus den schwächeren Teil der Weltbevölkerung auszurotten.

Als die Agentin Hattie Shaw (Vanessa Kirby) mit dem Virus infiziert wird, muss sich ihr Bruder Deckhard Shaw (Jason Statham) mit Rivale Luke Hobbs (Dwayne Johnson) zusammentun, um den Bösewicht aufzuhalten und seine Schwester zu retten.

Hobbs & Shaw gehört zu den beliebtesten Filmen der Fast & Furious-Reihe

Auch wenn hier ein Großteil des Casts fehlt, sorgt die Spannung zwischen Shaw und Hobbs für beste Unterhaltung. Mit sichtbarer Freude versuchen sich die Muskelpakete gegenseitig zu übertrumpfen. Dabei dürfen auch die trockenen One-Liner nicht fehlen.

Regisseur David Leitch (Deadpool 2, The Fall Guy) setzt dabei auf die bildgewaltige Wucht des Franchise: Verfolgungsjagden durch Großstädte, choreographierte Faustkämpfe und ein Showdown, der Action-Fans erfreuen dürfte. Kein Wunder, dass das Spin-off zu den beliebtesten Teilen der Reihe gehört. Bei Rotten Tomatoes vergab das Publikum 88 Prozent Zustimmung. Die Kritiker:innen kommen zwar nur auf 67 Prozent, dennoch schafft es Hobbs & Shaw damit auf Platz 4 der 11 besten Fast & Furious-Filme .

Auch an den Kinokassen war der Film mit einem Einspielergebnis von rund 760 Millionen US-Dollar, der vierterfolgreichste Teil der Reihe . Ein weiteres Kapitel von Hobbs & Shaw war zwischenzeitlich im Gespräch, wurde aber nicht weiter verfolgt. Stattdessen nimmt das letzte Kapitel Fast Forever endlich Gestalt an.

Nach dem Cliff-Hanger von Fast & Furious 10 ist das Schicksal verschiedener Figuren unklar. Der 11. Teil kann also endlich die Geschichte der Familie zu Ende erzählen. Ein bisschen müssen sich die Fans aber noch gedulden. Der US-Kinostart für Fast Forever ist für den 17. März 2028 geplant.