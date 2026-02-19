Heute läuft ein Action-Kracher mit Jason Statham im TV: Er ist Teil eines fast 1 Milliarde schweren Universums

Am Samstag strahlt ProSieben einen Sci-Fi-Actioner mit Jason Statham aus, in dem der Star gegen einen Monster-Hai antritt. Aus dem Blockbuster ist ein erfolgreiches Franchise geworden.

Zu den gewaltigsten Blockbustern in der Karriere von Jason Statham zählt der Monster-Exzess Meg. Der 2018 erschienene Mix aus Sci-Fi, Action und Trash beantwortet die Frage, wie das Duell zwischen dem Star und einem gigantischen Urzeit-Hai aussehen würde. Bei ProSieben könnt ihr am Samstagabend, den 21. Februar um 20:15 Uhr den Blockbuster schauen, der ein erfolgreiches Franchise losgetreten hat.

Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr Meg aktuell unter anderem bei Netflix im Streaming-Abo schauen.

Sci-Fi-Action im TV: Darum geht es in Meg mit Jason Statham

In der schlichten Story des Films von Regisseur Jon Turteltaub (Das Vermächtnis der Tempelritter) spielt Statham den Elite-Rettungstaucher Jonas Taylor, der im Marianengraben ein verunglücktes U-Boot bergen soll. Hier stößt er mit der Crew auf einen prähistorischen Monster-Hai, der ein tödliches Chaos in Gang setzt.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Meg:

The Meg - Trailer (Deutsch) HD
Abspielen
Neben Statham sind in Meg noch Stars wie Li Bingbing (Forbidden Kingdom), Rainn Wilson (Das Büro) und Ruby Rose (John Wick: Kapitel 2) zu sehen.

Meg-Franchise mit Jason Statham ist mittlerweile fast 1 Milliarde Dollar schwer

Nachdem Meg an den weltweiten Kinokassen über 500 Millionen Dollar einspielte , war auch die 2023 veröffentlichte Fortsetzung Meg 2: Die Tiefe ein finanzieller Erfolg mit weltweit fast 400 Millionen Dollar Einspielergebnis . Das Meg-Franchise ist dadurch fast 1 Milliarde Dollar schwer. Ein dritter Teil wurde noch nicht offiziell angekündigt, doch ein weiterer Meg-Film dürfte nur eine Frage der Zeit sein.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Mai 2024 auf Moviepilot erschienen.

