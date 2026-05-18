Heute läuft ein alles überragender Blockbuster-Marathon im TV: 5 Stunden bombastische Unterhaltung

Wer Blockbuster liebt, muss heute Abend unbedingt im TV einschalten, denn es kommen gleich zwei wuchtige Werke hintereinander, die bis zur letzten Sekunde beste Unterhaltung liefern.

Das heutige TV-Programm wartet mit dem perfekten Marathon für alle auf, die ihren Glauben an das Blockbuster-Kino und vor allem Superheldenfilme verloren haben. Lange bevor sich die überlebensgroßen Geschichten in die Gleichgültig verabschiedeten, brachte Sam Raimi zwei Filme ins Kino, die bis heute überzeugen.

Die Rede ist von den genialen Marvel-Verfilmungen Spider-Man und Spider-Man 2. Im Fernsehen laufen sie heute direkt hintereinander. Los geht's um 20:15 Uhr auf Nitro mit dem ersten Teil. Der zweite Teil folgt im Anschluss um 22:30 Uhr. Wenn ihr die beiden Filme streamen wollt, könnt ihr das aktuell bei Amazon Prime im Abo tun.

Brillantes Marvel-Doppel im TV: Wie aus dem Schüler Peter Parker der Superheld Spider-Man wurde

Spider-Man erzählt die Geschichte von Peter Parker (Tobey Maguire), der in Queens bei seiner Tante May (Rosemary Harris) und seinem Onkel Ben (Cliff Robertson) aufwächst. Als er auf einem Schulausflug von einer genmanipulierten Spinne gebissen wird, soll sich sein ganzes Leben verändern. Peter erhält spinnenähnliche Superkräfte.

Mühelos kann er fortan Wolkenkratzer hochklettern und durch die Häuserschluchten von Manhattan schwingen. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft bekommt es jedoch schon bald mit ihrem ersten großen Widersacher zu tun: Der Green Goblin (Willem Dafoe) lehrt New York das Fürchten – und er ist nicht der Einzige.

In der Fortsetzung legt sich Peter mit Doc Ock (Alfred Molina) an. Gleichzeitig versucht er, seine Superheldenidentität mit seinem normalen Leben unter einem Hut zu bringen. Während seine Freundschaft mit Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) zerbricht, verliert er auch seinen einst besten Freund Harry Osborn (James Franco).

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Ultimativer Blockbuster-Marathon im TV: Was Sam Raimis Spider-Man-Filme so gut macht

Sam Raimis Spider-Man-Filme stecken voller detailverliebter Elemente, die sich zu einem großen Blockbuster-Gefüge zusammensetzen. Sie funktionieren als Actionfilme genauso wie als Liebesfilme und warten mit der perfekten Mischung aus Mainstream-Anspruch und Comic-Insidern auf – gesäumt von bahnbrechenden Effekten.

Über zwei Dekaden später könnte der Eindruck entstehen, dass diese Marvel-Ära längst überholt ist, doch die Wahrheit sieht anders aus. Wo gegenwärtige Superheldenfilme in Austauschbarkeit verblassen, liefern Raimis Spidey-Abenteuer ein ikonisches Bild nach dem anderen und erwecken auch den Schauplatz zum Leben.

Einerseits geht es natürlich um die aus der Vorlage bekannten Figuren. Andererseits besitzen die Filme ein unglaubliches Gespür für die pulsierende Metropole, in der die Geschichten angesiedelt sind. Gewissermaßen haben wir es hier auch mit New York-Filmen zu tun – frabrkräftig und voller toller Einstellungen.

Mal inszeniert Raimi den spektakulärsten Kampf auf dem Dach einer durch die Stadt rasenden U-Bahn. Mal findet er das berührendste Bild in einer unscheinbaren Geste, die das Geschehen wieder erdet. Zusammengeführt wird das alles von einem perfekt ausbalancierten Humor, der die Filme kurzweilig und lebendig macht.