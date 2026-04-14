Heute läuft ein apokalyptischer Action-Kracher im TV: Er ist eine einzige Zerstörungsorgie

Kein ganzer Weltuntergang, aber immerhin ein halber US-Bundesstaat wird in diesem TV-Tipp in Schutt und Asche gelegt. Das können wir nur empfehlen.

In den USA bebt die Erde und Dwayne 'The Rock' Johnson steckt mittendrin. In diesem Action-Kracher der Superlative geht wirklich alles zu Bruch, was nicht niet- und nagelfest ist. Ihr könnt euch die knapp zweistündige Zerstörungsorgie namens San Andreas heute im TV ansehen.

Dazu bekommt ihr am heutigen Donnerstag ab 20:15 bei Vox die Gelegenheit. Mit Werbung dauert San Andreas dort dann bis um 22:35 Uhr und die Wiederholung läuft am Freitag ab 22:15 Uhr. Selbstverständlich könnt ihr den Action-Kracher auch hier online streamen.

Heute im TV: Darum geht's in Dwayne Johnsons Action-Brecher San Andreas

Ray Gaines (Johnson) arbeitet als Rettungsflieger und wird in ein ganz besonderes Katastrophengebiet gerufen: Die Kontinentalplatten unter dem San Andreas-Graben driften auseinander und lösen ein Erdbeben von bisher nie dagewesenem Ausmaß aus. Nicht nur San Francisco oder Los Angeles – ganz Kalifornien ist betroffen.

Während ringsherum ein Wolkenkratzer nach dem anderen einstürzt, versucht der draufgängerische Helikopterpilot mit allen Mitteln, seine Familie zu retten. Alles steht in Flammen, als plötzlich ein noch stärkeres Erdbeben die Region erschüttert und obendrein auch noch einen Megatsunami auslöst.

San Andreas ist natürlich großer Quatsch, aber bombastische Unterhaltung

Obwohl angeblich sogar Seismologen an der Entwicklung des Drehbuchs beteiligt waren (was einer davon später richtigstellt), sind viele Ereignisse in San Andreas natürlich haarsträubend realitätsfern. So eine große Zerstörung kann durch ein Erdbeben im San Andreas-Graben wohl gar nicht ausgelöst werden.

Aber wer das eine oder andere Auge zudrückt, kann mit dem Action-Kracher trotzdem jede Menge Spaß haben. Hier bekommt ihr sozusagen die Speerspitze der Katastrophenfilme und epischen Zerstörungsorgien serviert. Aufgelockert wird der Popcornkino-Blockbuster durch Sprüche, Scherze und ein kleines bisschen Romantik. Was will man mehr von so einem Film?