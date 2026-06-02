Heute läuft ein bahnbrechender Blockbuster im TV: Er hat eine neue Hollywood-Ära eingeleitet

Superhelden-Filme gibt es viele, aber nur wenige sind so wegweisend und gut wie dieser hier. Er markiert den Beginn einer legendären Trilogie und neuen Ära. Heute läuft er im TV.

Hollywood hat sich gefühlt schon immer für Superhelden-Blockbuster interessiert. Aber in einer Zeit vor dem Marvel-MCU und The Dark Knight hatten wir es in der Regel meist mit bunten, märchenhaften Spektakeln wie den Joel Schumacher-Batmanfilmen zu tun. Batman Begins setzte dem einen ganz neuen Trend entgegen.

Ihr könnt euch die Origin-Story des dunklen Ritters am heutigen Donnerstag, dem 4. Juni, ab 20:15 Uhr bei Vox anschauen. Eine Wiederholung kommt am Freitag ab 22:15 Uhr oder am 16. Juni ab 20.15 Uhr bei Nitro. Ihr könnt Batman Begins aber natürlich auch jederzeit online streamen.

Heute im TV: Worum es in Christopher Nolans Blockbuster geht, steckt schon im Titel Batman Begins

Eine geschlagene Stunde lang ist Batman in seiner eigenen Origin-Story erst einmal gar nicht zu sehen. Stattdessen erleben wir, wie der geplagte Superreiche Bruce Wayne auf einem Selbstfindungstrip ist und im Himalaya von Ra's al Ghul (Liam Neeson) unter dessen Fittiche genommen wird. Der Milliardär macht ein hartes Training unter dem Anführer der Gesellschaft der Schatten durch.

Das bringt ihm zwar einige hilfreiche Fähigkeiten ein, aber natürlich nicht seine ermordeten Eltern zurück. Kein Wunder also, dass Bruce Wayne weiterhin unter Rachegelüsten und Albträumen leidet. Zurück in Gotham City macht er den Verbrechern der Stadt das Leben schwer, was ihm unter anderem die Aufmerksamkeit von Dr. Jonathan Crane aka Scarecrow (Cillian Murphy) einbringt.

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Christopher Nolans Batman Begins hat den DC-Helden emotional und verletzlich gemacht

Wir erleben hier keinen Superhelden im klassischen Sinne, der übernatürliche Kräfte einsetzen kann. Im Gegenteil: Dieser Batman ist ein gebrochener Mensch, der nur dank seines Erbes, der Hilfe seines Butlers und seines genialen Ingenieurs zum Schrecken aller Fieslinge von Gotham City werden kann.

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So düster, nachdenklich, hart und nahbar waren vorher nur die allerwenigsten Superheldenfilme. Insbesondere die DC-Verfilmungen entfesselten eher einen bunten, schrillen Reigen, im Gegensatz zur verletzlichen Emotionalität des besten Detektivs der Welt in Batman Begins.

Christopher Nolan hat diese Art, Batman auf die Leinwand zu bannen, mit dem wenige Jahre später folgenden The Dark Knight perfektioniert und mit seiner kompletten Trilogie die Hollywood- und Superhelden-Leinwand ein für allemal verändert. Wir sind gespannt, ob ihm mit Die Odyssee Ähnliches gelingt.