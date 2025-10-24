Heute läuft ein bahnbrechender Sci-Fi-Blockbuster im TV: Er lässt zwei der legendärsten Filmmonster aufeinander los

Fieser als diese beiden intergalaktischen Ober-Monster wird es nicht mehr. Was liegt also näher, als sie einfach gegeneinander antreten zu lassen?

Die Fans mussten eine gefühlte Ewigkeit darauf warten, dass die glorreiche Idee der Comic-Vorlage endlich auch auf der Kinoleinwand Realität werden konnte. In Alien vs. Predator gerät die Menschheit zwischen die Fronten, und zwar in einem Konflikt, der unangenehmer nicht sein könnte.

Der Action- und Sci-Fi-Kracher kommt am heutigen Montag, den 27. Oktober ab 23:05 Uhr auf Kabel eins. Er dauert bis um 00:50 Uhr und wird noch in derselben Nacht um 03:00 Uhr wiederholt. Ihr könnt Alien vs. Predator aber natürlich auch online streamen, zum Beispiel bei Disney+.

Heute im TV: Dreimal dürft ihr raten, worum es in Alien vs. Predator geht

Der Name ist hier natürlich Programm und so gehen die beiden wahrscheinlich bösartigsten Sci-Fi-Filmmonster aller Zeiten aufeinander los. Das Ganze findet in einer düsteren, unterirdischen Pyramide statt, die einzig und allein zu genau diesem Zweck erbaut wurde: Die Predatoren züchten Aliens, um dann gegen sie anzutreten.

Dummerweise geraten die Menschen in diese illustre Jagdgesellschaft, weil sie die mysteriöse Pyramide unter dem Eis der Antarktis entdeckt haben. Dass irgendwer mit chirurgischer Präzision einen Tunnel in dieses Eis gebohrt oder geschmolzen hat, hält den Trupp auch nicht davon ab, das Bauwerk zu untersuchen – was sich als äußerst gesundheitsschädlich herausstellt.

Die zwei perfekten Jäger-Organismen legen sich miteinander an: Eine simple, aber effektive Prämisse

Die eine Seite kann sich unsichtbar machen und verfügt über ein höchst futuristisches wie umfangreiches Waffenarsenal. Die andere Seite hat alles wegätzende Säure statt Blut, einen gigantischen Stachel sowie den legendären Doppelkiefer in petto. Hier treffen also zwei echte Kino-Ikonen aufeinander.

Dass dabei nicht alles mega logisch zugeht und die Dialoge auch eher zu vernachlässigen sind, spielt keine Rolle. Was in Alien vs. Predator zählt, ist das Spektakel und das funktioniert überraschend gut. Wenn ihr die beiden (oder auch nur eines der) Franchises mögt und keine allzu hohen Ansprüche an dieses reine Event-Film habt, solltet ihr bestens unterhalten werden.

Wenn ihr dann auf den Geschmack gekommen seid, habt ihr Glück: Schon sehr bald startet der neue Predator: Badlands im Kino. Außerdem ist erst vor kurzem die Serie Alien: Earth auf Disney+ veröffentlicht worden. Und da haben wir die vielen älteren Filme der beiden Reihen noch gar nicht erwähnt.

Je nachdem, wie erfolgreich der neue Kinofilm ist (der übrigens auch schon im Trailer Andeutungen platziert hat, dass es sich dabei erneut um eine Art Crossover handelt), stehen uns vielleicht auch noch weitere Ableger ins Haus. Auch die Alien-Reihe soll eigentlich demnächst noch eine Romulus-Fortsetzung bekommen.