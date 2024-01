Heute läuft ein bedeutender und äußerst brutaler Kriegsfilm im TV: Ohne ihn hätte es einen der besten Superhelden-Filme nicht gegeben

Nicht nur Tarantino lässt sich gerne von alten Kriegsfilmen inspirieren. Auch ein richtig guter Superhelden-Film warf einen Blick in das Filmarchiv und suchte sich Inspiration bei einem richtig harten Film mit liebenswerten Figuren.

Robert Aldrich konnte 1967 mit Das dreckige Dutzend einen brutalen, aber äußerst unterhaltsamen Film auf die Leinwand zaubern. Die Geschichte beruht auf dem gleichnamigen Roman von E. M. Nathanson und war ein echter Kassenschlager, der bis heute Filmschaffende inspiriert. Heute läuft der Kriegsfilm im TV.

Kriegsfilm im TV: Darum geht es in Das dreckige Dutzend

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs erhält US-Major Reisman (Lee Marvin) den Auftrag, eine Eliteeinheit aus zwölf Schwerverbrechern zu formen. Die Männer sind eigentlich zum Tode verurteilt und erhalten durch ihren Einsatz Strafmilderung. Doch das Unterfangen, eine deutsche Kommandozentrale zu zerstören, wird zu einem regelrechten Himmelfahrtskommando, von dem nicht alle zurückkehren.



MGM Das dreckige Dutzend

Das dreckige Dutzend inspirierte riesen Superhelden-Film

Kommt euch die Handlung bekannt vor? Wenn wir das Weltkriegs-Setting mit einem DC-Universum tauschen, wird aus dem dreckigen Dutzend der Suicide Squad. In der Neuverfilmung von 2021 führte James Gunn Regie, nachdem er mit Guardians of the Galaxy einen Riesenhit gelandet hatte. The Suicde Squad sei aber weder wie Guardians, noch wie der gefloppte Vorgänger, sagte Gunn in einem Interview mit Slashfilm .

Viel eher könnte man die Comicverfilmung als Kriegsfilm betrachten, und die übernatürlichen Elemente sollen als etwas Normales dargestellt werden. Produzentin Beth Mickle fügte hinzu:

Wenn man also an einen Film denkt, in dem Das dreckige Dutzend auf Beasts of the Southern Wild und Black Hawk Down trifft ... Die Leute fragen mich ständig, wie dieser Film aussehen wird. [...] wenn man diese Filme zusammenmixt und daraus diesen Film macht, ja, er ist unglaublich originell.

Aber nicht nur Gunn feiert den 60er-Jahre Kriegsfilm. Das dreckige Dutzend zählt zu den bedeutendsten Kriegsfilmen und konnte damals alleine in den USA über 45 Millionen Dollar einspielen. Auch wenn die ausgesprochene Brutalität des Films nicht bei allen gut ankam, sind die Kritiken zum Großteil äußerst positiv. Auf Rotten Tomatoes erhielt Das dreckige Dutzend einen Score von 81 Prozent, bei den Zuschauenden sogar 90 Prozent.

Wann läuft Das dreckige Dutzend im TV?

Am heutigen Sonntag (21. Januar) läuft der Kriegsfilm auf Tele5 um 22:15 Uhr. Eine Wiederholung zeigt der Sender am Montag, dem 22. Januar, um 03:35 Uhr. Unabhängig vom Fernsehprogramm könnt ihr Das dreckige Dutzend bei Amazon Prime streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.