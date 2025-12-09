Heute läuft ein bombastischer Blockbuster im TV: Er setzte ein Meisterwerk kontrovers fort

In die Fußstapfen mancher Filme zu treten, scheint schier unmöglich. Dieser Blockbuster hier hat es trotzdem versucht und läuft heute im TV.

The Dark Knight war dank Christopher Nolans Regie und vor allem durch die Darstellung des Jokers von Heath Ledger ein echtes Phänomen. Der Erfolg ließ sich mit The Dark Knight Rises zwar nicht einfach wiederholen, am Ende ist aber trotzdem ein beeindruckender Superhelden-Blockbuster dabei herausgekommen.

Ihr könnt euch The Dark Knight Rises am heutigen Mittwoch, den 10. Dezember ab 20:15 Uhr bei Kabel eins anschauen. Mit Werbeunterbrechungen dauert das epische Spektakel bis um 23:35 Uhr, am frühen Donnerstagmorgen ab 2:15 Uhr läuft die Wiederholung. Selbstverständlich könnt ihr den Film aber auch online streamen, beispielsweise bei Netflix.

Heute im TV: Darum geht's in The Dark Knight Rises

Acht Jahre nach den Ereignissen in The Dark Knight muss sich Batman erneut einer großen Bedrohung stellen. Der Joker ist es dieses Mal ausnahmsweise nicht, sondern Bane (Tom Hardy). Der beabsichtigt nicht weniger, als ganz Gotham in seine Gewalt zu bringen und Batman den Garaus zu machen. Dafür schreckt er auch vor den brachialsten Methoden nicht zurück.

Batman wirkt dabei dieses Mal sogar noch verletzlicher. Weil Bane einfach so eine bedrohliche, körperliche Präsenz zeigt und obendrein auch noch in der Lage ist, die nicht weniger zu allem bereiten Massen hinter sich zu vereinen. Zum Glück bekommt Bruce Wayne dieses Mal aber auch noch Unterstützung von der mysteriösen Selina Kyle (Anne Hathaway).

The Dark Knight Rises kam nicht ganz so gut an wie The Dark Knight, ist aber trotzdem großes Kino

Durch den leider viel zu früh erfolgten Tod von Heath Ledger musste die Fortsetzung von The Dark Knight ohne den überaus charismatischen Bösewicht Joker auskommen. Im direkten Vergleich zur oscarprämierten Darstellung des Ausnahmeschauspielers konnte Tom Hardys Bane nur blass bleiben. Dabei hat auch nicht gerade geholfen, dass man ihn unter seiner Maske kaum verstehen konnte.

Dazu gesellen sich absurde Filmfehler, das eine oder andere Logikloch, die vielleicht schlechteste Sterbeszene der letzten 15 Jahre und ein abruptes Ende voller Twists, die beim Publikum oft auf wenig Gegenliebe gestoßen sind.

Nichtsdestotrotz gibt es natürlich jede Menge Fans, die den Film wegen seiner bombastischen Inszenierung, dem epischen Soundtrack oder den zugrunde liegenden Themen feiern. Am besten macht ihr euch heute Abend einfach selbst ein Bild vom Abschluss der legendären Batman-Trilogie.