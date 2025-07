Heute läuft ein brillanter 6 Stunden Sci-Fi-Marathon im TV: Den ersten Film muss jeder Filmfan gesehen haben

Falls ihr noch nicht wisst, was ihr heute Abend schauen sollt: RTL ZWEI zeigt heute Abend alle drei Teile einer der besten Sci-Fi-Reihen überhaupt. Euch erwarten sechs Stunden Action und Spannung.

Eine der größten Kultreihen der 1980er Jahre läuft heute Abend im Fernsehen. Die komplette Zurück in die Zukunft-Trilogie wird im Free-TV ausgestrahlt. Vermutlich gibt es nur wenige, die noch nie einen Teil der Reihe gesehen haben. Dennoch wollen wir sie euch nochmal ans Herz legen, denn Robert Zemeckis hat hier drei wundervolle Filme geschaffen, die man in Endlosschleife schauen kann.

Zurück in die Zukunft ist eine kurzweilige Sci-Fi-Trilogie

1985 kam der erste Teil in die Kinos. Vier Jahre später folgte Zurück in die Zukunft II, ehe Zurück in die Zukunft III die Geschichte 1990 auf der großen Leinwand beendete. Seitdem hat es keinen weiteren Leinwandausflug mehr gegeben, womit die Filme zu einer der wenigen Filmreihen gehört, die in den vergangenen Jahren kein Remake oder Reboot erfahren haben. Eine absolute Ausnahmeerscheinung.

Von 1991 bis 1992 wurde mit Zurück in die Zukunft zwar eine Animationsserie auf CBS ausgestrahlt. Michael J. Fox und Christopher Lloyd sind im Kino jedoch nie wieder in den DeLorean gestiegen, um durch die Zeit zu reisen. Im Angesicht von Hollywoods Franchise-Wahn macht das die Zurück in die Zukunft-Trilogie zu etwas Besonderem.

Hier könnt ihr den Trailer zu Zurück in die Zukunft schauen:

Zurück in die Zukunft - Trailer (Deutsch) HD

Schlussendlich überzeugen die Filme aber mit ganz anderen Qualitäten, etwa die liebevolle Figurenzeichnung, die Begeisterung für das Abenteuer und die Finesse, mit der Zemeckis die abgefahrene Geschichte in Szene setzt. Zurück in die Zukunft ist eine extrem kurzweilige Science-Fiction-Trilogie, weil jeder Teil seinen eigenen Fokus mitbringt und dadurch für Abwechslung sorgt. Vor allem Teil 1 ist absoluter Kult.

Am Anfang ist der Charme der 1950er Jahre, der auf die 1980er trifft, während die Reise durch die Zeit von guter Laune, spannenden Augenblicken und sehr guter, geradezu revolutionärer Musik begleitet wird. Im zweiten Teil schlägt die Geschichte mit einem Blick in die Zukunft (damals 2015) deutlich düsterere Töne an und steigert das Drama sowie die Action. Der dritte Teil entpuppt sich derweil als aufregender Western.

Spätestens hier, wenn Marty McFly und Doc Brown ins Jahr 1885 geschleudert werden, verwandelt sich die Reihe endgültig in eine wilde Achterbahnfahrt, die sich komplett in ihren verrückten und hoffnungsvollen Ideen verliert und weit von dem Zynismus entfernt ist, der später immer mehr Hollywood-Blockbuster korrumpierte. Zurück in die Zukunft ist ganz den Entdeckungsmöglichkeiten des Kinos verbunden.

Sci-Fi-Tipp: Wann läuft Zurück in die Zukunft im TV?

Der Zurück in die Zukunft-Marathon beginnt heute Abend am 3. Juli 2025 um 20:15 Uhr auf RTL ZWEI mit dem ersten Teil. Die Fortsetzung folgt um 22:35 Uhr und das Finale gibt es um 00:40 Uhr. Wiederholt wird der Marathon am Samstag ab 18 Uhr. Wenn ihr die Filme lieber streamen wollt, könnt ihr das aktuell bei Prime und WOW im Abo tun.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im April 2020 bei Moviepilot veröffentlicht.