Heute läuft ein brillanter Sci-Fi-Film im TV: Er fesselt und schockiert mit seiner Zukunftsvision

Black Mirror-Fans sollten heute Abend den Fernseher einschalten, denn die düstere Zukunftsvision, die dieser gelungene Sci-Fi-Film zeigt, scheint gar nicht so weit entfernt zu sein.

Der 1998 erschienene Sci-Fi-Film Gattaca entwirft eine Zukunftsvision, in der die Menschen durch den Eingriff in die Genetik nahezu perfekt auf die Welt kommen. Was in den 90ern noch abstrakt war, ist in abgeschwächter Form schon möglich, wenn bei einer künstlichen Befruchtung Embryonen vor dem Einsetzen nach Geschlecht und Krankheiten ausgewählt werden. Das macht den heutigen TV-Tipp noch immer aktuell.

Ohne Werbepausen könnt ihr den Sci-Fi-Film am heutigen Samstag, den 18. April 2026, um 20:15 Uhr auf ZDFneo sehen. Die Wiederholung zeigt der Sender in der Nacht auf Sonntag um 00:45 Uhr. Alternativ findet ihr Gattaca bei diesen Streaming-Anbietern.

Sci-Fi-Kultfilm Gattaca: Düstere Zukunftsvision mit Starbesetzung

Gattaca zeigt eine Zukunftsvision, in der das Konzept der sogenannten Designerbabys auf die Spitze getrieben wird. Dort werden die Menschen in zwei Klassen geteilt: die künstlich gezeugten Validen, bei denen schon vor der Geburt alle genetischen Fehler bereinigt wurden, und die natürlich gezeugten Invaliden.

Zu den natürlichen Kindern gehört Vincent Freeman (Ethan Hawke). Für ihn ist es unmöglich, seinen Traum von einer Astronautenkarriere zu verwirklichen. Ganz anders sieht es bei seinem Bruder Anton (Loren Dean) aus, der ihm als Valider in allen Belangen überlegen ist.

Um seinen Traum dennoch zu erfüllen, nimmt Vincent die Identität des genetisch perfekten Jerome Morrow (Jude Law) an, der nach einem Unfall an den Rollstuhl gefesselt ist. Kurz darauf lernt er die Valide, aber nicht perfekte, Irene Cassini (Uma Thurman) an.

Auch interessant:

Gattaca begeistert Publikum und Kritiker:innen

Regisseur Andrew Niccol fängt die Welt von Gattaca mit kalten Bildern und in ruhigen Tönen ein. Das macht die gezeigte Welt nicht weniger erschreckend, vor allem, da die Diskussionen über genetisch optimierte Menschen noch immer aktuell sind. Wie eine Gesellschaft aus perfekten Menschen aussehen würde, zeigt der Sci-Fi-Film und auch, wie wenig erstrebenswert diese wäre.

Bei Moviepilot bewerteten 12.300 Nutzer:innen den Film im Durchschnitt mit sehenswerten 7,4 von 10 Punkten.



Auch international fielen die Rezensionen zu Gattaca überwiegend positiv aus. Sowohl das Publikum als auch die Kritiker:innen bewerten den Film auf Rotten Tomatoes mit über 80 Prozent. Im allgemeinen Konsens heißt es:

Intelligent und wissenschaftlich provokant ist Gattaca ein fesselndes Science-Fiction-Drama, das wichtige und interessante ethische Fragen über das Wesen der Wissenschaft aufwirft.