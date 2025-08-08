Heute läuft ein epischer Historienfilm von Steven Spielberg im TV, der 2 der härtesten Momente seiner Karriere enthält

Er gehört zu den weniger bekannten Filmen von Steven Spielberg, aber lohnt sich schon wegen zwei Sequenzen. Heute habt ihr Gelegenheit, den Historienfilm im TV zu schauen.

Die 90er markierten den Höhepunkt der Popularität von Regisseur Steven Spielberg, der mit Jurassic Park den zeitweise erfolgreichsten Film überhaupt vorlegte und mit Schindlers Liste seinen ersten Oscar gewann. Zwischen diesen beiden und Der Soldat James Ryan erschien jedoch ein Film, auf den seltener zurückgeschaut wird. Das Historiendrama Amistad (1997) erhielt positive Kritiken, wartet mit einigen Stars und damaligen Newcomern auf und steht trotzdem im Schatten der anderen Werke.

Heute könnt ihr die Spielberg-Lücke im TV füllen.

Das Historiendrama handelt vom Aufstand auf einem Sklavenschiff

Für die Hauptrolle sprachen um die 150 Schauspieler vor, darunter Will Smith, wie Zeitungen damals meldeten. Am Ende wählte Spielberg einen nahezu Unbekannten aus. Der im heutigen Benin geborene Djimon Hounsou (Shazam) übernahm die Rolle von Cinqué, der 1839 unter menschenunwürdigen Bedingungen auf einem spanischen Sklavenschiff transportiert wird. Gemeinsam mit seinen Mitgefangenen übermannt Cinqué die Besatzung, wird jedoch später von amerikanischen Seeleuten festgenommen.

Daraufhin kommt es ausgerechnet in den USA zum Prozess. Der atlantische Sklavenhandel wurde zwar verboten, doch in Teilen der Vereinigten Staaten ist die Sklavenhaltung noch erlaubt. Als Verteidiger tritt Roger Baldwin (Matthew McConaughey) auf. Währenddessen drängt US-Präsident Martin Van Buren (Nigel Hawthorne) auf eine Verurteilung, um einen diplomatischen Zwischenfall zu vermeiden.

So könnt ihr Amistad heute Abend im TV und per Stream schauen

Das Historiendrama läuft heute Abend bei Pluto TV. Bei dem kostenfreien, werbefinanzierten Anbieter gibt es unseren Moviepilot TV-Kanal. Hier werden nur Filme gezeigt, die bei der Moviepilot-Community gut abschneiden. Mit 6,8 von 10 Punkten gehört Amistad dazu. Dabei basiert die Punktzahl auf über 1.200 abgegebenen Stimmen.

Amistad läuft am heutigen 8. August ab 22:27 Uhr im Live-Channel Moviepilot TV mit Pluto TV, ohne Abo oder zusätzliche Kosten. Ihr könnt Pluto TV per App auf dem Fernseher schauen oder per Stream, und zwar direkt hier bei Moviepilot.

Schaut Amistad heute ab 22:27 Uhr hier im Stream:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Amistad ist kein Spielberg-Meisterwerk, aber 2 Sequenzen stechen heraus

Über weite Strecken gestaltet sich Amistad als konventionelles Gerichtsdrama, veredelt mit Gastauftritten des würdevollen Anthony Hopkins als Ex-Präsident John Quincy Adams. Im Spielberg-Kanon sticht die Verfilmung einer wahren Geschichte trotz der gewichtigen Thematik und der erstklassigen Besetzung nicht heraus. Solide ist der Film allemal.

Große Spielberg-Momente bietet Amistad trotzdem und das sind (mindestens) zwei an der Zahl. Da wäre zum einen der Auftakt. In den ersten Minuten entfesselt Cinqué im Dunkel der verregneten Nacht die Meuterei auf dem Schiff, nur erhellt von gelegentlichen (Gewalt-)Blitzen. Es ist ein brutaler und fast schon mythisch aufgeladener Befreiungsschlag der versklavten Menschen an Bord und eine der härteren Sequenzen im Werk von Spielberg.

In Sachen Grauen setzt er später aber noch eins drauf, wenn Cinqué vor Gericht die sogenannte Middle Passage schildert, also den Weg in die Versklavung und die erzwungene Reise von Afrika nach Amerika. Bilder unvorstellbarer Verzweiflung und Brutalität folgen in diesen Minuten aufeinander und werden getragen von Djimon Hounsous Figur als Erzähler und Zeuge. Zu Recht bildete Amistad den eigentlichen Startschuss seiner Hollywood-Karriere, die über Gladiator, Blood Diamond, zu Marvel und DC führen sollte.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.